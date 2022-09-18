Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом»

«Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
Единственный гол в игре на 35-й минуте забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.
«Спартак» идёт на 5-м месте (19 очков), «Локомотив» занимает 12-е место (9 очков).
Сегодня взяли важнейшие 3 очка, иначе бы сильно осложнили себе борьбу за призовые места. Три очка от второго места, при том что Ростов едет к Зениту, а Спартак в Нижний Новгород. Да и конкуренты еще будут играть друг с другом.
Игра не очень понравилась. Тот случай, когда 3 очка не пахнут. Хотя, учитывая кадровые проблемы и латание дыр в составе Денисовым, Хлусевичем и Умяровым - показали хорошую игру. Усиления от Лукойла, видимо, не дождёмся. Всё на зиму оставили.
Отдельно выделил бы Литвинова - прибавляет от матча к матчу. Сегодня его били, а он вставал и играл до конца. Даже с перебинтованной головой аки солдат ВОВ с картинок.
Ну и Соболев порадовал заряженностью. И гол забил красивый, а главное нужный и победный. А вот Шамар все моменты разбазарил - явно не в форме наш ямаец.
Сегодня взяли важнейшие 3 очка, иначе бы сильно осложнили себе борьбу за призовые места. Три очка от второго места, при том что Ростов едет к Зениту, а Спартак в Нижний Новгород. Да и конкуренты еще будут играть друг с другом.
Игра не очень понравилась. Тот случай, когда 3 очка не пахнут. Хотя, учитывая кадровые проблемы и латание дыр в составе Денисовым, Хлусевичем и Умяровым - показали хорошую игру. Усиления от Лукойла, видимо, не дождёмся. Всё на зиму оставили.
Отдельно выделил бы Литвинова - прибавляет от матча к матчу. Сегодня его били, а он вставал и играл до конца. Даже с перебинтованной головой аки солдат ВОВ с картинок.
Ну и Соболев порадовал заряженностью. И гол забил красивый, а главное нужный и победный. А вот Шамар все моменты разбазарил - явно не в форме наш ямаец.