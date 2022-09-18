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Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом»

сегодня, 20:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол в игре на 35-й минуте забил нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Спартак» идёт на 5-м месте (19 очков), «Локомотив» занимает 12-е место (9 очков).

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:40
Помню болельщики Локо ругали Смородскую, потом Кикнадзе и говорили что хуже чем при них уже не может быть
Цорн доказывает что может
VIC2
VIC2 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 21:37
Кони у ЦСКА, а у Локо - паровозы
Коней советуют не меять на переправе, а
перепутье - это когда мозги в раскорячку
и не знаешь куда ехать
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:36
С победой лучший клуб страны!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:35
Не хуже лазурно белого дерби
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 21:34
всех КБ с победой! победили по делу сегодня локомотив, полностью переиграли локо в середине поля где отлично сыграли Пруцев и Зобнин, наконец хороший матч выдал Умяров. Соболев сделал разницу, Промес был хорош. Селя просто выручил в двух моментах, в которых мешок наверняка бы нас не спас...вовремя подоспели ребята из лазарета ( Литвинов особенно) Николсон как обычно растранжирил все свои моменты, Зиньковский ещё не готов. но уже есть кому играть и выйти на замену в матче, что не может не радовать! ( Мартинс и Мозес до весны, впринципе без них нам играть два месяца) Мевля когда вышел на замену стало даже спокойнее за оборону. дальше играть в Нижнем Новгороде и из-за перебора жёлтых карточек игру пропустит Соболев, а Николсон сейчас на забиваку точно не тянет...надеюсь Аббаскаль увидел как Пруцев с Зобниным забирали все подборы сегодня и полностью переиграли полузащиту локомотива ( даже Умяров сыграл хорошо!!!) ...надеюсь руководство ржд уволит уже всех немцев, я так и не понял чего хотел сегодня их тренер ( особенно когда Антон Миранчук минут 10 бегал нападающим) состав у железнодорожников не слабый для рпл и они пошли по нашему пути прошлого сезона, надеюсь локомотив возглавит Юран или Лоськов, пора уже президента им толкового...ну а мы выйграли обе игры на этой недели, снова в группе лидеров идём в таблице, у нн нужно побеждать, даже ничья для нас там будет сравни поражению. вперёд Спартак!!!
rojwood
rojwood ответ DaslerU (раскрыть)
сегодня в 21:30
вообще то динамо победило спартак,да и цска выше в таблице....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:30
У меня только один вопрос, а зачем Спартаку, да и Локо, легионеры, если единственный гол в матче соорудили россияне?
Очень нравиться Денисов на правом фланге сегодня, да и Хлусевич в обороне супер, браво, но в атаке никакой, увы. С победой, Спартак
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:27
Всех наших с победой ! Настрой был запредельный ,игра была средненькая . Реализация плохая . Лучшие игроки матча - Хлусевич и Умяров ! ( шутка ) \Они -просто гов.........нище !!! А ЦСКА ПЕРВЫЙ задолбал ,вечно висящий на нашей ветке . Хоть бы писАть правильно научился . Найми себе репетитора по русскому ! )))))
rojwood
rojwood
сегодня в 21:27
еле еле отскочил от локо и застолбил 5 место ....
Палыч82
Палыч82 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 21:26
Настоящие болельщики клуба покамест отстранились от поддержки команды, так как нынче она всех сторон облеплена паразитами. Я вот практически случайно узнал, что сегодня этот матч запланирован и зашел на соккер счет узнать,) А счет нужный. Только очищение лучшей лигой мира способно помочь этому Локомотиву. Тогда есть шанс что в клубе останутся и к нему присоединятся только истинно преданные люди
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 21:20
А зачем нужны три очка, за лигу европы пободатся
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:17
Странно что болельщики Локо ничего не пишут. Или они все на стадионе были
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:13
Хорошо Спартак сыграл с учетом кадровых потерь. Надо было забивать свое, чтобы под конец не нервничать. У Хлусевича брака многовато, но Литвинов отпахал как следует
makkie
makkie
сегодня в 21:11, ред.
Что происходит с Локо - понятно.

Набрали непонятных немцев в руководство, и еще более непонятных в тренерский штаб. В итоге команда не приняла ни тех, ни других. Состав то крепкий, но игроки не хотят биться за эту иноземную шайку. Нет огня в глазах, результаты тоже откровенно провальные. Три поражения кряду!

По-хорошему, Циннбауэра, Цорна и других давно пора гнать. И приглашать условного Черевченко или Юрана. А то так и в ФНЛ можно вылететь. Рубин не даст соврать!

Искренне желаю Локо выйти из кризиса и вновь обрести себя!
протон
протон
сегодня в 21:09
Завтра увольняйте немца.
Но даже если не Семина, то можно Черевченко или Юрана.
Или возвращайте Смородскую обратно!
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 21:09
Очень жалкое впечатление оставил Локомотив - такой глубокий середнячок с отсутствием перспективы. Спартак победил заслуженно, было бы странно не победить такой Локомотив.
Только что Умяров в послематчевом интерьвью сказал, что они переиграли топ-команду. Смешно слышать...
старина
старина
сегодня в 21:07
Уфффф...С победой,КБ братство!Опять добавили седых волос...Болелам Локо терпения,мы через это проходили и не раз
makkie
makkie
сегодня в 21:07
Всех красно-белых с победой!

Сегодня взяли важнейшие 3 очка, иначе бы сильно осложнили себе борьбу за призовые места. Три очка от второго места, при том что Ростов едет к Зениту, а Спартак в Нижний Новгород. Да и конкуренты еще будут играть друг с другом.

Игра не очень понравилась. Тот случай, когда 3 очка не пахнут. Хотя, учитывая кадровые проблемы и латание дыр в составе Денисовым, Хлусевичем и Умяровым - показали хорошую игру. Усиления от Лукойла, видимо, не дождёмся. Всё на зиму оставили.

Отдельно выделил бы Литвинова - прибавляет от матча к матчу. Сегодня его били, а он вставал и играл до конца. Даже с перебинтованной головой аки солдат ВОВ с картинок.
Ну и Соболев порадовал заряженностью. И гол забил красивый, а главное нужный и победный. А вот Шамар все моменты разбазарил - явно не в форме наш ямаец.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:07
По всем статистическим показателям Спартак был сильнее...ну и счёт на табло)...с Победой!...
pomor45
pomor45
сегодня в 21:07
Дело было вечером, смотреть было нечего.
протон
протон
сегодня в 21:06
Хороший первый тайм. Соболев конечно забил лихо, но надо признать, что гол привёз Монпасси. Слабые места у обоих очевидны - Николсон и в чистую проигравший свой фланг Ненахов. А лучший пока Промес. Двигается здорово и одеяло на себя не тянет.
Победа Спартака по делу. Играют так же старательно. Нравится этот Спартак. А у Локо защитники, конечно, послабее. Надо брать не только атакующих игроков. Качество должно быть и сзади. Хотя Миранчук-Марадишвили-Игнатьев шикарный момент сообразили.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 21:03
Ну не поражение цска от Торпедо же обсуждать )))

"лекбес" - это финиш )))
Две ошибки в одном слове, просто фантастика.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:03
У Локо есть тренер? По игре этого не видно
Может быть тренер Локо, мужчина который на бровке постоянно хлопал в ладоши с яростным выражением лица?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:01
Поход на законное пятое место закончен! С чем и поздравляю.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 21:01
Ну все, опять слушать что спартак чемпион… но радует что не долго, до 29 числа всего лишь)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:01
Теперь всё телевидение и сми до следующего тура будут рассказывать про необыкновенную игру и победу спартака, рад, что ловчев Ожил и снова сможет читать лекбес как правильно играть в футбол.
протон
протон
сегодня в 21:01
Дайте немцам поработать!! Зато мы Беку продали! План Рагника работает, нужно потерпеть! Это всё санкции виноваты, вот такие обстоятельства! Палыч старый, нужна свежая кровь! Коней на перепутье не меняют, у команды новый курс, смена поколений! Ещё обязательно стратегию с гегенпрессингом!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:01, ред.
Красно-белых с победой!
Не скажу что матч был зрелищным, Спартак играл лучше и заслуженно победил. Локо никакущий....один светлый лучик это игра Худякова!
DaslerU
DaslerU
сегодня в 21:00
Что там динамовцы говорили про хозяина Москвы? Судя по результатам прошедшего тура, хозяева красно-белые.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:00
Всех КБ с победой! Игра понравилась!
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