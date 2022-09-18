«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби

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вчера, 23:57

«Атлетико» проиграл «Реалу» (1:2) в матче 6-го тура Ла Лиги.

На 18-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Родриго. На 36-й минуте полузащитник Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 83-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо сумел отыграть один гол, а в дополнительное ко второму тайму время Эрмосо получил красную карточку.

«Атлетико» идёт на 7-м месте (10 очков), «Реал» занимает 1-е место (18 очков).