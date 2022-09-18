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«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби

вчера, 23:57
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Атлетико» проиграл «Реалу» (1:2) в матче 6-го тура Ла Лиги.

На 18-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Родриго. На 36-й минуте полузащитник Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 83-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо сумел отыграть один гол, а в дополнительное ко второму тайму время Эрмосо получил красную карточку.

«Атлетико» идёт на 7-м месте (10 очков), «Реал» занимает 1-е место (18 очков).

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Все комментарии
амурец
амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:46, ред.
Да у него и в команде где нет конкурентов не шибко то и получается забивать да забивал восновном каким командам?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
Гари Линекер сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Месси опережает Роналду с 672 голами без пенальти, сыграв на 150 матчей меньше. Фантастические цифры у этих двоих», – написал бывший футболист сборной Англии.

За всю карьеру аргентинский футболист «ПСЖ» забил 672 мяча без учета голов с пенальти. У португальца, выступающего за «Манчестер Юнайтед», 671 гол с игры.
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Вы просто посмотрите, что сморозил этот Иксперт, мессиглор. Голы с пенальти теперь не в счёт? Это потому что Месси часто не может забить с пенальти? Почему он не учитывает тот факт, что Месси забил эти почти всё голы за одну команду, а потом перешёл в команду, у которой нет вообще конкурентов в Лиге? Роналду же несколько раз менял команды, и везде нужно адаптироваться. За устарелый Ювентус он много голов забил. За МЮ тоже в первом сезоне достаточно много забил, учитывая нынешний уровень МЮ.
амурец
амурец ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:34
Что матрасам надо менять тренера согласен, а то что Реал и вдруг аньифутбол это вы народ посмешили
blr_LeLiK
blr_LeLiK ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 00:27
Вот то, что руку не подал это как-то не культурно! Вроде матч норм шел без эксцессов
ABir
ABir
сегодня в 00:24
Реал не дают осечек
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:23, ред.
Вальверде прогрессирует от матча к матчу. И голы стал забивать стабильно, и в защите отрабатывать, и в центре комбинации разыгрывать. Очень трудолюбивый игрок. И отдельно хочется отметить в этом заслугу папы Карло, который сумел раскрыть уругвайца, казалось бы на совсем не свойственной ему позиции. Чуамени сегодня исполнил Модрича своей закидушкой на Родриго. Ну а Винисиусу нужно поменьше примерять на себя роль театрального актера, а то уже начинает потихоньку напоминать Неймара. А в целом сегодня весь Реал отыграл академично, уверенно и спокойно, и на классе одержал очень важную победу. А вот Симеоне я сегодня не совсем понял, когда он на такой принципиальный и важный матч со старта выпустил Гризмана, который сейчас пребывает в одной из худших форм за всю свою карьеру...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:23
Реал антифутбол? Ты сколько игр Реала смотрел вообще?
blr_LeLiK
blr_LeLiK ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:22
Жалкое зрелище - это барса с баварией!!!) Там только Лёва старался чего-то доказать!!!)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:14
Пруха у Реала
3ton
3ton
сегодня в 00:13
Жалкое зрелище , а не матч
Самый дорогой антифутбол победил .
Атлетико уже года 3 пора тренера мпнять . С каждым годлм только хуже
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:12
У Симеоне все равно в этот вечер есть повод для радости и гордости
Джованни забил победный гол в ворота Милана
И вывел Наполи на первое место в серии А
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:11
Главное, что Винисиус не станцевал, матрасники довольны, да и сливочных результат полностью устраивает) в этой ситуации довольны все.
Болельщиков Реала с победой. Старт у сливочных очень мощный, это нужно отметить. Если бы не та осечка в первом туре с Райо, шли бы вровень с Реалом, но ситуация и так неплохая для Барселоны, посмотрим, что будет дальше.
Отабек.
Отабек.
сегодня в 00:10
Отлично по результату сыграли. Молодец вечно не стареющий Модрич.
kamilchik
kamilchik ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Пусть пропускают, если это будет ценой победы
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:07, ред.
С победой самый лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Сегодня случилось то, что называется: "собака лает, караван идёт". Ведь Атлетико Мадрид очень непростой соперник для Реала. Винисиус играл на нервы соперников. А Родриго и Вальверде сделали результат. Коке не выполнил своё обещание. Винисиус станцевал, когда забил Родриго. Тчуамени отличную голевую передачу отдал на Родриго. Родриго же получил награду "лучший игрок матча". Когда же он классно сыграл. Реал Мадрид единственный клуб топ-5 Лиг Европы, который выиграл всё свои игры в этом сезоне. Это очень радует. Но немного огорчило то, что опять пропустили. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
ATG
ATG
сегодня в 00:07
Симеоне АУТ
амурец
амурец
сегодня в 00:06
С победой Реал над непростым соперником
kamilchik
kamilchik
сегодня в 00:05
Vini перебарщивает с финтами! Истиный бразилец! Ему еще учится да учится! Все мадридовцы сыграли на износ. Заслуженная победа! Ала Мадрид!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:05
С непростой (благодаря концовке) победой Реал!

Каждый матч с Атлетико - это какой-то особенный «футбол». Склоки, драки, ругань.

По факту Атлетико не показал никакой футбольной мысли. Шутка ли, лучший игрок Атлетико - это Гризманн, который выделялся тем, что подавал все угловые и штрафные.

Реал потратил минимум возможных усилий, если бы не полуслучайный гол (но все же гол, без уничижений), то просто идеальный, спокойный матч.

Отдельная тема судейство. Рваный матч от судьи, странноватая красная, неравнозначные желтые.

Надеюсь, в Реале найдётся человек, который вернёт Винисиусу концентрацию на футболе, а не на провокациях и симуляциях. Десяток симуляций вполне наберется за матч. Зачем…

С победой всех причастных!
drug01
drug01
сегодня в 00:02
Молодцы с победой
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:01
Уругваец хорош... Симеоне стоило бы подать папе руку после матча ..
UncleZack
UncleZack
вчера в 23:59
Вальверде разбушевался,что может только радовать,с победой!
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