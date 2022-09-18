«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби

«Атлетико» проиграл «Реалу» (1:2) в матче 6-го тура Ла Лиги.
На 18-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Родриго. На 36-й минуте полузащитник Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 83-й минуте защитник «Атлетико» Марио Эрмосо сумел отыграть один гол, а в дополнительное ко второму тайму время Эрмосо получил красную карточку.
«Атлетико» идёт на 7-м месте (10 очков), «Реал» занимает 1-е место (18 очков).
Каждый матч с Атлетико - это какой-то особенный «футбол». Склоки, драки, ругань.
По факту Атлетико не показал никакой футбольной мысли. Шутка ли, лучший игрок Атлетико - это Гризманн, который выделялся тем, что подавал все угловые и штрафные.
Реал потратил минимум возможных усилий, если бы не полуслучайный гол (но все же гол, без уничижений), то просто идеальный, спокойный матч.
Отдельная тема судейство. Рваный матч от судьи, странноватая красная, неравнозначные желтые.
Надеюсь, в Реале найдётся человек, который вернёт Винисиусу концентрацию на футболе, а не на провокациях и симуляциях. Десяток симуляций вполне наберется за матч. Зачем…
С победой всех причастных!
Каждый матч с Атлетико - это какой-то особенный «футбол». Склоки, драки, ругань.
По факту Атлетико не показал никакой футбольной мысли. Шутка ли, лучший игрок Атлетико - это Гризманн, который выделялся тем, что подавал все угловые и штрафные.
Реал потратил минимум возможных усилий, если бы не полуслучайный гол (но все же гол, без уничижений), то просто идеальный, спокойный матч.
Отдельная тема судейство. Рваный матч от судьи, странноватая красная, неравнозначные желтые.
Надеюсь, в Реале найдётся человек, который вернёт Винисиусу концентрацию на футболе, а не на провокациях и симуляциях. Десяток симуляций вполне наберется за матч. Зачем…
С победой всех причастных!
Болельщиков Реала с победой. Старт у сливочных очень мощный, это нужно отметить. Если бы не та осечка в первом туре с Райо, шли бы вровень с Реалом, но ситуация и так неплохая для Барселоны, посмотрим, что будет дальше.
Болельщиков Реала с победой. Старт у сливочных очень мощный, это нужно отметить. Если бы не та осечка в первом туре с Райо, шли бы вровень с Реалом, но ситуация и так неплохая для Барселоны, посмотрим, что будет дальше.