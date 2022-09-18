Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

Гол Месси принёс ПСЖ победу над «Лионом»

вчера, 23:38
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Лион» дома проиграл ПСЖ (0:1) в матче 8-го тура Лиги 1.

Единственный гол в игре на 5-й минуте забил нападающий ПСЖ Лионель Месси.

«Лион» идёт на 6-м месте (13 очков), ПСЖ занимает 1-е место (22 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бавария» вне зоны ЛЧ и неожиданное поражение «Ювентуса». Итоги топ-5 и РПЛ
Сегодня, 00:14 Фото
«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Вчера, 23:57
«Милан» дома проиграл «Наполи»
Вчера, 23:42
Гол Соболева принёс «Спартаку» победу над «Локомотивом»
Вчера, 20:57
«Рома» дома проиграла «Аталанте». Моуриньо был удалён
Вчера, 20:56
«Сочи» и «Факел» сыграли вничью
Вчера, 18:30
Сортировать
Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:13
Мессия закрыл рты хейтерам и показал кто в европейском клубном футболе папа
ndcpzbzu97k6
ndcpzbzu97k6
сегодня в 00:04
Золотой гол!!!!
амурец
амурец
вчера в 23:55
Как и ожидалось победа ПСЖ, и стоит признать и гол Месси забил красивый иногда у него получаются такие удары
David Young
David Young
вчера в 23:51, ред.
Великолепный матч. Как по мне, ничья была бы справедливее, но результат такой какой есть. Спасибо командам за то как выложились и за высокое качество футбола.

Было очень много опасных моментов, Антони Лопеш и Джанлуиджи Доннарумма неоднократно выручали свои команды, особенно первый, в том числе отразивший прекрасный удар Лионеля Месси со штрафного под перекладину.

Лучший игрок матча, на мой взгляд, Тиаго Мендеш, он очень качественно оборонял редуты своей команды и даже возможно спас от гола одним из успешных подкатов в матче.

Ещё отдельно отмечу Александра Ляказетта, очень жаль что так и не забил ни одного мяча сегодня. У Мусса Дембеле не очень шло сегодня, но старался сильно.

По моему мнению у парижан лучшим был Неймар, но ещё следует отметить положительно Месси и Рамоса.

Матч выглядел так будто играют две в целом равные по классу команды, тут сказался и, можно так сказать, излишне прагматичный подход Пари Сен-Жермен без сверх большого желание побеждать крупнее чем с разницей в один мяч и то что Лион всё ещё весьма сильный клуб по меркам высшей лиги Франции и скорее лишь имеет проблемы со стабильностью показываемого футбола и реализацией моментов чем является командой которая сильно слабее Пари Сен-Жермен, что хорошо для чемпионата Франции в плане борьбы и понижения вероятности побед самого богатого и сильного на данный момент клуба Франции.

Желаю чемпионату Франции как можно больше матчей такого уровня, а Лиону желаю больших успехов и улучшения различных аспектов игры.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:45
Месси чет попер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:40
Месси стал хорошо работать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 