Гол Месси принёс ПСЖ победу над «Лионом»

«Лион» дома проиграл ПСЖ (0:1) в матче 8-го тура Лиги 1.
Единственный гол в игре на 5-й минуте забил нападающий ПСЖ Лионель Месси.
«Лион» идёт на 6-м месте (13 очков), ПСЖ занимает 1-е место (22 очка).
|Лион0 : 1Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Лион» дома проиграл ПСЖ (0:1) в матче 8-го тура Лиги 1.
Единственный гол в игре на 5-й минуте забил нападающий ПСЖ Лионель Месси.
«Лион» идёт на 6-м месте (13 очков), ПСЖ занимает 1-е место (22 очка).
Было очень много опасных моментов, Антони Лопеш и Джанлуиджи Доннарумма неоднократно выручали свои команды, особенно первый, в том числе отразивший прекрасный удар Лионеля Месси со штрафного под перекладину.
Лучший игрок матча, на мой взгляд, Тиаго Мендеш, он очень качественно оборонял редуты своей команды и даже возможно спас от гола одним из успешных подкатов в матче.
Ещё отдельно отмечу Александра Ляказетта, очень жаль что так и не забил ни одного мяча сегодня. У Мусса Дембеле не очень шло сегодня, но старался сильно.
По моему мнению у парижан лучшим был Неймар, но ещё следует отметить положительно Месси и Рамоса.
Матч выглядел так будто играют две в целом равные по классу команды, тут сказался и, можно так сказать, излишне прагматичный подход Пари Сен-Жермен без сверх большого желание побеждать крупнее чем с разницей в один мяч и то что Лион всё ещё весьма сильный клуб по меркам высшей лиги Франции и скорее лишь имеет проблемы со стабильностью показываемого футбола и реализацией моментов чем является командой которая сильно слабее Пари Сен-Жермен, что хорошо для чемпионата Франции в плане борьбы и понижения вероятности побед самого богатого и сильного на данный момент клуба Франции.
Желаю чемпионату Франции как можно больше матчей такого уровня, а Лиону желаю больших успехов и улучшения различных аспектов игры.
Было очень много опасных моментов, Антони Лопеш и Джанлуиджи Доннарумма неоднократно выручали свои команды, особенно первый, в том числе отразивший прекрасный удар Лионеля Месси со штрафного под перекладину.
Лучший игрок матча, на мой взгляд, Тиаго Мендеш, он очень качественно оборонял редуты своей команды и даже возможно спас от гола одним из успешных подкатов в матче.
Ещё отдельно отмечу Александра Ляказетта, очень жаль что так и не забил ни одного мяча сегодня. У Мусса Дембеле не очень шло сегодня, но старался сильно.
По моему мнению у парижан лучшим был Неймар, но ещё следует отметить положительно Месси и Рамоса.
Матч выглядел так будто играют две в целом равные по классу команды, тут сказался и, можно так сказать, излишне прагматичный подход Пари Сен-Жермен без сверх большого желание побеждать крупнее чем с разницей в один мяч и то что Лион всё ещё весьма сильный клуб по меркам высшей лиги Франции и скорее лишь имеет проблемы со стабильностью показываемого футбола и реализацией моментов чем является командой которая сильно слабее Пари Сен-Жермен, что хорошо для чемпионата Франции в плане борьбы и понижения вероятности побед самого богатого и сильного на данный момент клуба Франции.
Желаю чемпионату Франции как можно больше матчей такого уровня, а Лиону желаю больших успехов и улучшения различных аспектов игры.