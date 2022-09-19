Кузьмичёв: «Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся»

Защитник «Локомотива» высказался о текущем уровне игры команды.

Адаптация в «Локо» проходит нормально. Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся. Если тренер решит меня ставить, буду стараться играть по полной всегда. А так, не хочу ставить себя выше других. Это не про меня.

Есть уверенность, что мы вместе с этим тренерским штабом всё исправим. Будем делать всё для того, чтобы подниматься в таблице

Болельщикам «Локо» не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание.