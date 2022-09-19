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Кузьмичёв: «Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся»

сегодня, 11:58

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв высказался о текущем уровне игры команды.

Адаптация в «Локо» проходит нормально. Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся. Если тренер решит меня ставить, буду стараться играть по полной всегда. А так, не хочу ставить себя выше других. Это не про меня.

Есть уверенность, что мы вместе с этим тренерским штабом всё исправим. Будем делать всё для того, чтобы подниматься в таблице

Болельщикам «Локо» не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 13:01
Только появился, а уже даёт советы болельщикам.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:12
Итог нашей работы неудовлетворительный ,но впредь мы будем работать ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:59
Не вылетят это точно
Гость
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