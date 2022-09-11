Актёр Баринов: «Нужно спасать „Локомотив“… Результат „замечательный“»

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом» (2:0).

Нужно спасать команду… Результат «замечательный»… Ни хорошей игры в обороне, ни в атаке мы не увидели. Мне сложно понять, во что играет «Локомотив».

Дело не в позорных результатах... Дело не в этом, я уже устал говорить об этом после каждого матча, мне звонят и задают одинаковые вопросы… Хороших игр нет! Кого они обыграли? Только «Химки»? Разве этого достаточно?

Пришел Ротенберг, но если бы пришел он на должность президента, то может быть, что-то и изменилось бы. Пока в клубе не изменится руководство, ничего не поменяется.