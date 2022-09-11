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Актёр Баринов: «Нужно спасать „Локомотив“… Результат „замечательный“»

сегодня, 18:31
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом» (2:0).

Нужно спасать команду… Результат «замечательный»… Ни хорошей игры в обороне, ни в атаке мы не увидели. Мне сложно понять, во что играет «Локомотив».

Дело не в позорных результатах... Дело не в этом, я уже устал говорить об этом после каждого матча, мне звонят и задают одинаковые вопросы… Хороших игр нет! Кого они обыграли? Только «Химки»? Разве этого достаточно?

Пришел Ротенберг, но если бы пришел он на должность президента, то может быть, что-то и изменилось бы. Пока в клубе не изменится руководство, ничего не поменяется.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 19:00, ред.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Зашить всех гансов по мешкам и почтовым вагоном в Фатерлянд, навечно!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:44
Его жена-полковник ФСБ,давно должна была заняться этими "изменниками Родины", Вагонный парк не меняют,рельсы не меняют,новые дороги не строят,"Локо" в опе-фрицы у руля.Куда уж больше???
А самое постыдное,что во вражеском стане мне продавали билеты(опция "сеньор" -старше 60 лет)со скидкой 30 процентов,а у нас в РЖД-нет.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 18:40
Как уже многие писали
Надо звать Шпалыча
Иначе проследуют вслед за Рубином в компании Торпедо
izrafel
izrafel
сегодня в 18:36
Как бы поздно не было...
YVG
YVG
сегодня в 18:33
Его давно нужно спасать, как только там немцы появились.
Гость
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