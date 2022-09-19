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Терюшков: «Сазонов — не предатель. Он не поменял гражданство»

сегодня, 17:30

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, а не сборную России.

Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное — России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов — не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь. Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в РПЛ. А так, ничего страшного не произошло.

Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:27
Не велика потеря, хочет считать себя грузином - его право.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:18
tfn8ecbnxm3g
tfn8ecbnxm3g
сегодня в 18:03
Это его дело
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:32
Пусть выступает
Гость
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