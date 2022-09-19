Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Кавазашвили дал совет Селихову

сегодня, 14:45

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили дал совет вратарю «красно-белых» Александру Селихову.

Я бы хотел отметить Селихова, который очень уверенно стоит в воротах. Конечно, вчера не было пенальти, но хочу обратиться к нему и пожелать вот что: не надо гадать во время пенальти! Нужно держать стойку, стоять на месте, потому что пенальти очень многие соперники бьют с мандража. Они тоже не уверены. И вратарь, который на тренировке отрабатывает момент с пенальти, не угадывает, а реагирует на мяч, в большинстве своём отбивает удары. Потому что мяч попадает перед носом, между ног, над головой. Поэтому заранее не надо садиться влево и вправо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Караев: «В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла»
Сегодня, 15:31
Мостовой: «Не знаю, самый ли слабый это „Локомотив“»
Сегодня, 14:37
Кавазашвили: «„Локомотив“ никак не может найти свою игру»
Сегодня, 14:05
Бояринцев: «Вряд ли кандидатура Карреры подойдёт „Ювентусу“»
Сегодня, 13:43
Чернов: «Молодым ребятам вдвойне приятно обыграть „Зенит“»
Сегодня, 12:12
Хлусевич: «Провели хороший матч с сильным соперником»
Сегодня, 11:52
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:40
Если селихов послушается совета анзорика то пиши пропало.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:24
Это хороший совет
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 15:02
Хочу дать совет Промесу по поводу забитых мячей.
Да, вчера не было у него голов, но пожелать вот что: нужно бить в створ ворот, мимо голкипера. Тогда шанс забить выше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 