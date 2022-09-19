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Караев: «В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла»

сегодня, 15:31
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Торпедо» Давид Караев поделился впечатлениями от победы «автозаводцев» над ЦСКА (1:0).

Было приятно готовиться к матчу с ЦСКА на фоне эмоций после победы над «Сочи» в Кубке России. Мы верили в победу над ЦСКА все эти три дня. Все эти три дня мы говорили о том, что мы можем обыграть армейцев. Так и получилось.

Как оценю себя? Нормально. В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла. Была одна целая команда, мы жили одной целью — победить, и у нас это получилось.

Можно ли сказать, что ЦСКА нас прощал в каких-то моментах? Сейчас все об этом будут говорить. Но у нас до этого матча были игры, где мы на 90-й минуте упускали ничью, которая нам нужна была. В матче с «Уралом» мы не забиваем пенальти и после этого проигрываем. У нас было много матчей, где мы могли выигрывать, но нам просто не везло. Сегодня так обернулось, что мы повели в счёте, у ЦСКА были моменты, надо отдать им должное, причём хорошие моменты. Значит, мы должны были наиграть на победу.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 16:36
Симулянт. Падает от дуновения и орёт на весь стадион. Штрафной липовый после которого гол забили он и привёз.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 16:35
Мог бы занять вакантное место осетина в ЦСКА, после ухода Дзагоева
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:06
А мне он совсем не нравится. Он играет эпизодиками : в одном может отлично сыграть, а в двух других провалиться. Нестабильный парень. Не зря же никто на него в итоге из сильных клубов не позарился.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:56
Я помню этого парня. Он пару лет назад был на просмотре в ЦСКА на предсезонном сборе в Испании. Мне лично он очень понравился, но Ганчаренко его забраковал. После этого он был и в КАМАЗе, и в Хабаровске и везде играл очеь прилично.
drug01
drug01
сегодня в 15:51
Результат говорит!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:47
Посмотрим что дальше будет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:42
Молодцы! Мы все отметили как вы командно отстояли результат, удачи в дальнейшем.
Гость
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