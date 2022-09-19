Караев: «В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла»

Нападающий «Торпедо» поделился впечатлениями от победы «автозаводцев» над ЦСКА (1:0).

Было приятно готовиться к матчу с ЦСКА на фоне эмоций после победы над «Сочи» в Кубке России. Мы верили в победу над ЦСКА все эти три дня. Все эти три дня мы говорили о том, что мы можем обыграть армейцев. Так и получилось.

Как оценю себя? Нормально. В матче с ЦСКА вся команда хорошо сыграла. Была одна целая команда, мы жили одной целью — победить, и у нас это получилось.