Джорджевич подписал контракт с «Сочи» по схеме «1+1»

Сегодня «Сочи» официально объявил о переходе нападающего Луки Джорджевича.
По данным источника, форвард подписал контракт с «Сочи» на один год (с возможностью продления на ещё один сезон).
Сегодня «Сочи» официально объявил о переходе нападающего Луки Джорджевича.
По данным источника, форвард подписал контракт с «Сочи» на один год (с возможностью продления на ещё один сезон).
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Всё верно, при достижении 30 ставок, на странице конкурса прогнозов (https://www.soccer.ru/game) появляется возможность выбора.
На всякий случай проверил, сделал 30 ставок, выбор появился.
Попробуйте сделать ещё несколько ставок и зайти на страницу конкурса, а также на всякий случай отключить блокировщик рекламы, если такой имеется.