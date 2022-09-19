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Джорджевич подписал контракт с «Сочи» по схеме «1+1»

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:08
Он ещё играет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:02
Удачи ему
alexgurzan
alexgurzan ответ asraeil (раскрыть)
сегодня в 18:01
Добрый день.

Всё верно, при достижении 30 ставок, на странице конкурса прогнозов (https://www.soccer.ru/game) появляется возможность выбора.
На всякий случай проверил, сделал 30 ставок, выбор появился.

Попробуйте сделать ещё несколько ставок и зайти на страницу конкурса, а также на всякий случай отключить блокировщик рекламы, если такой имеется.
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 17:57
Добрый день. Будем разбираться.
anef5hsa8fus
anef5hsa8fus
сегодня в 17:56
Очень хорошо удачи
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