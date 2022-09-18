«Спартак» урезал зарплату Бальде Кейта после дисквалификации

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб урезал заработную плату нападающему Бальде Кейта после дисквалификации.
Мы не можем получить компенсацию — просто сократили по всем направлениям наши расходы: урезали агентскую комиссию, урезали остальные выплаты — в том числе зарплату футболиста. На сколько процентов урезали комиссию? На 30 процентов.
Вместо усиления здесь и сейчас получили совсем наоборот.
Вместо усиления здесь и сейчас получили совсем наоборот.
А если серьезно, то это абсолютно правильное решение: если ты негр, то не пытайся делать гешефт за счет обмана - таки ничего не вийдет. )))
А если серьезно, то это абсолютно правильное решение: если ты негр, то не пытайся делать гешефт за счет обмана - таки ничего не вийдет. )))