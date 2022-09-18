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«Спартак» урезал зарплату Бальде Кейта после дисквалификации

сегодня, 18:39

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб урезал заработную плату нападающему Бальде Кейта после дисквалификации.

Мы не можем получить компенсацию — просто сократили по всем направлениям наши расходы: урезали агентскую комиссию, урезали остальные выплаты — в том числе зарплату футболиста. На сколько процентов урезали комиссию? На 30 процентов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:12
Пусть территорию метёт.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:48
Сказ о Спартака ГД и его футболисте Бальде.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:39
За 70 процентов зарплаты можно вообще на работу не ходить...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 19:20
Аххахах...а Трушечкин сказал, что Спартак поддержал футболиста в этой ситуации))
makkie
makkie
сегодня в 19:05
А толку?
Вместо усиления здесь и сейчас получили совсем наоборот.
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 18:59
Дискварея)...
Аспект
Аспект
сегодня в 18:52
Маэстро, урежьте марш! © )))
А если серьезно, то это абсолютно правильное решение: если ты негр, то не пытайся делать гешефт за счет обмана - таки ничего не вийдет. )))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:46
А чё случилось? У Кейта гонорея?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:43
Почему бы и не расторгнуть контракт?
shlomo
shlomo
сегодня в 18:40
Московский цирк возобновил гастроли....
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