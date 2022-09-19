Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Сочи» объяснили, почему решили подписать контракт с Джорджевичем

сегодня, 18:36

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о подписании контракта с нападающим Лукой Джорджевичем.

У «Сочи» не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один.

Когда будет готов Джорджевич? Посмотрим. Тут вопрос к тренерам по физической подготовке. Он тренировался персонально. Я думаю, что быстро он быстро наберёт форму. Есть пауза на игры сборных. Думаю, что в ближайшее время всё будет понятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Сочи» объявил о переходе Луки Джорджевича
Сегодня, 17:07 Фото
«Спартаку» некого винить в своей нестабильности. Мечутся на рынке и забывают о проблемных позициях
16 сентябряМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии12
Стало известно, сколько «Локомотив» заплатил за Педринью
11 сентября
Клубы РПЛ вспомнили об усилении к концу трансферного окна. Последние дни – самый активный отрезок
10 сентябряМаксим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Потеряли Дзюбу с легионерами, подписали бразильцев. Итоги летнего трансферного окна в РПЛ
09 сентябряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Официально«Урал» объявил о переходе полузащитника «Олимпиакоса»
09 сентября Фото
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:38
Значит очень нужен...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 