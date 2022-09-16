«Спартаку» некого винить в своей нестабильности. Мечутся на рынке и забывают о проблемных позициях

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16 сентября 2022, 12:54

И пытаются вывезти за счет свободных агентов.

Темп, взятый «Спартаком» на старте чемпионата, довольно волнообразен. Разгром от «Зенита» в Суперкубке и сложнейший матч с «Ахматом» в первом туре, зато потом яркий отрезок из побед над «Краснодаром», «Оренбургом», «Уралом» и «Сочи». Появление разговоров о цельности команды и готовности бороться с чемпионом страны, но сразу после – поражения от «Динамо», «Зенита» и «Ростова».

Последние туры показывают, что москвичи не в той весовой категории, чтобы оказаться в топ-3. В первую очередь мешает нестабильность – здесь дело не столько в тренерах, сколько в менеджменте. Чтобы у клуба было прочное основание, нужны грамотные действия на рынке. Как раз в этом «Спартак» совсем не силен – достаточно вспомнить об Урунове, Хендриксе, Роше, Баду, Кофрие (и это только за последние годы). Летнее трансферное окно подтверждает тезис еще раз.

Игнорируют дефицитные позиции

Чтобы быть на одном уровне с ЦСКА и «Зенитом», нужно как минимум вести грамотную трансферную политику. «Спартак» же в очередной раз не может привезти добротного правого защитника. Пробовали и Ещенко, и Рассказова, и Мозеса, сейчас ставят полузащитника Даниила Хлусевича (который не всегда успевает возвращаться в оборону). Доходит до того, что Гильермо Абаскаль переводит Даниила на левый край, а справа ставит Даниила Денисова – последний явно не тянет уровень Премьер-Лиги с его постоянными обрезами и грубыми ошибками (пенальти в матче с «Краснодаром»).

Аналогичная ситуация с амплуа опорника-камертона, задающего направление атаке. Наиль Умяров грубо ошибается с передачами назад, теряется под давлением. Раскрывается Руслан Литвинов – однако он только на начальных стадиях развития (к тому же профильный центральный защитник). Как развивать таких футболистов, показывало «Динамо» — подписывало более опытного наставника, который поведет за собой, если не будет складываться игра. Такого в «Спартаке» нет.

С уходом Жиго возникла необходимость в центральном защитнике сопоставимого уровня – Чернов пока до него не дотягивает. Начал за здравие, продолжил спадом. Джикия тоже периодически пускает за спину. Литвинов разорваться между полузащитой и центром обороны не может, а Маслов только оправился от травмы.

Вся проблема в том, что есть видимость деятельности – подписал же «Спартак» Миху Мевлю. Но в действиях селекционеров нет качества. Посыпались травмы – и команда осталась без центра поля («десятки» — Мозеса, Литвинова в качестве опорника, Мартинса).

Новобранцы – не усиление состава

Зачем, имея проблемы с опорной зоной и обороной, привозить игроков нападения? Трансфер Антона Зиньковского из «Крыльев» воспринимался радостно, пока все не вспомнили о наличии в составе Промеса. В итоге левый вингер, купленный за примерно 3,2 миллиона евро, ожидаемо проиграл конкуренцию Квинси и получает крохи игрового времени – недавно еще и получил повреждение.

Приобретение Мацея Рыбуса на бумаге – неплохая сделка. Только поляк сейчас приносит в разы больше вреда, чем пользы. Две желтые менее чем за минуту (1-й тур с «Ахматом»), потеря позиции и упущение Полоза, а следом пас на Уткина и гол Комличенко (всё – в матче с «Ростовом») – вот, чем Мацей запомнился по первым турам. Между тем Гильермо упорно игнорирует Леона Классена – неужели он настолько плох, что даже у такого Рыбуса не может выиграть конкуренцию (кубковый матч с «Факелом» говорит об обратном)? И в этом случае – снова вопрос о необходимости его покупки прошлой зимой.

Миха Мевля при всем желании не заменит Жиго – карьера словенца скорее близится к закату, его трансфер можно объяснить разве что опытом игры в РПЛ . К тому же сделка была закрыта под конец трансферного окна – признак, была скорее импульсивной и оформляемой в спешке.

Кейта Бальде, по словам Абаскаля, был подписан в качестве замены Мозесу на острие «ромба». Однако сенегалец крайне редко играл на этой позиции – откуда уверенность, что он отвечает требованиям к «десятке»?

Новый тренд – закупка свободных агентов

Оправдание может быть только одно – смена владельца. Происходила она прямо в то время, когда надо было заниматься комплектацией состава. Вместо этого мы смотрели, как из клуба уходит итальянская диаспора: главный тренер Паоло Ваноли, спортивный директор Лука Каттани и советник Федуна Франко Камоцци. Ходили слухи о переменах в совете директоров москвичей и приходе Елены Вяльбе, Ашота Хачатурянца. В результате время на усиление ушло, только в конце августа Федун и «Лукойл» завершили сделку по покупке «Спартака» — когда столичный коллектив уже вовсю играл в РПЛ .

Видимо, «Спартак» решил как можно сильнее ужаться в тратах из-за сложностей со сменой владельца и кризиса. Из пяти трансферов сразу три – подписание свободных агентов. Желание усилиться без уплаты отступных резко сужает круг поиска (и оказывает не лучший эффект). Остается надеяться, что это лишь особенность сложившейся ситуации, а не постоянный вектор клуба при новых боссах.

Как минимум в нынешнем сезоне красно-белым остается надеяться на внутренние резервы (где они после закрытия «Спартака-2»?). Опорники Максим Лякин и Фаниль Сунгатулин, к примеру, ушли в аренды набираться опыта – последний выступает в Премьер-Лиге за «Урал» и в будущем может вырасти до основы столичного коллектива. Но что делать прямо сейчас?