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«Спартаку» некого винить в своей нестабильности. Мечутся на рынке и забывают о проблемных позициях

16 сентября 2022, 12:54
Мевля
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И пытаются вывезти за счет свободных агентов.

Темп, взятый «Спартаком» на старте чемпионата, довольно волнообразен. Разгром от «Зенита» в Суперкубке и сложнейший матч с «Ахматом» в первом туре, зато потом яркий отрезок из побед над «Краснодаром», «Оренбургом», «Уралом» и «Сочи». Появление разговоров о цельности команды и готовности бороться с чемпионом страны, но сразу после – поражения от «Динамо», «Зенита» и «Ростова».

Последние туры показывают, что москвичи не в той весовой категории, чтобы оказаться в топ-3. В первую очередь мешает нестабильность – здесь дело не столько в тренерах, сколько в менеджменте. Чтобы у клуба было прочное основание, нужны грамотные действия на рынке. Как раз в этом «Спартак» совсем не силен – достаточно вспомнить об Урунове, Хендриксе, Роше, Баду, Кофрие (и это только за последние годы). Летнее трансферное окно подтверждает тезис еще раз.

Игнорируют дефицитные позиции

Чтобы быть на одном уровне с ЦСКА и «Зенитом», нужно как минимум вести грамотную трансферную политику. «Спартак» же в очередной раз не может привезти добротного правого защитника. Пробовали и Ещенко, и Рассказова, и Мозеса, сейчас ставят полузащитника Даниила Хлусевича (который не всегда успевает возвращаться в оборону). Доходит до того, что Гильермо Абаскаль переводит Даниила на левый край, а справа ставит Даниила Денисова – последний явно не тянет уровень Премьер-Лиги с его постоянными обрезами и грубыми ошибками (пенальти в матче с «Краснодаром»).

Аналогичная ситуация с амплуа опорника-камертона, задающего направление атаке. Наиль Умяров грубо ошибается с передачами назад, теряется под давлением. Раскрывается Руслан Литвинов – однако он только на начальных стадиях развития (к тому же профильный центральный защитник). Как развивать таких футболистов, показывало «Динамо» — подписывало более опытного наставника, который поведет за собой, если не будет складываться игра. Такого в «Спартаке» нет.

С уходом Жиго возникла необходимость в центральном защитнике сопоставимого уровня – Чернов пока до него не дотягивает. Начал за здравие, продолжил спадом. Джикия тоже периодически пускает за спину. Литвинов разорваться между полузащитой и центром обороны не может, а Маслов только оправился от травмы.

Вся проблема в том, что есть видимость деятельности – подписал же «Спартак» Миху Мевлю. Но в действиях селекционеров нет качества. Посыпались травмы – и команда осталась без центра поля («десятки» — Мозеса, Литвинова в качестве опорника, Мартинса).

Новобранцы – не усиление состава

Зачем, имея проблемы с опорной зоной и обороной, привозить игроков нападения? Трансфер Антона Зиньковского из «Крыльев» воспринимался радостно, пока все не вспомнили о наличии в составе Промеса. В итоге левый вингер, купленный за примерно 3,2 миллиона евро, ожидаемо проиграл конкуренцию Квинси и получает крохи игрового времени – недавно еще и получил повреждение.

Приобретение Мацея Рыбуса на бумаге – неплохая сделка. Только поляк сейчас приносит в разы больше вреда, чем пользы. Две желтые менее чем за минуту (1-й тур с «Ахматом»), потеря позиции и упущение Полоза, а следом пас на Уткина и гол Комличенко (всё – в матче с «Ростовом») – вот, чем Мацей запомнился по первым турам. Между тем Гильермо упорно игнорирует Леона Классена – неужели он настолько плох, что даже у такого Рыбуса не может выиграть конкуренцию (кубковый матч с «Факелом» говорит об обратном)? И в этом случае – снова вопрос о необходимости его покупки прошлой зимой.

Миха Мевля при всем желании не заменит Жиго – карьера словенца скорее близится к закату, его трансфер можно объяснить разве что опытом игры в РПЛ. К тому же сделка была закрыта под конец трансферного окна – признак, была скорее импульсивной и оформляемой в спешке.

Кейта Бальде, по словам Абаскаля, был подписан в качестве замены Мозесу на острие «ромба». Однако сенегалец крайне редко играл на этой позиции – откуда уверенность, что он отвечает требованиям к «десятке»?

Новый тренд – закупка свободных агентов

Оправдание может быть только одно – смена владельца. Происходила она прямо в то время, когда надо было заниматься комплектацией состава. Вместо этого мы смотрели, как из клуба уходит итальянская диаспора: главный тренер Паоло Ваноли, спортивный директор Лука Каттани и советник Федуна Франко Камоцци. Ходили слухи о переменах в совете директоров москвичей и приходе Елены Вяльбе, Ашота Хачатурянца. В результате время на усиление ушло, только в конце августа Федун и «Лукойл» завершили сделку по покупке «Спартака» — когда столичный коллектив уже вовсю играл в РПЛ.

Видимо, «Спартак» решил как можно сильнее ужаться в тратах из-за сложностей со сменой владельца и кризиса. Из пяти трансферов сразу три – подписание свободных агентов. Желание усилиться без уплаты отступных резко сужает круг поиска (и оказывает не лучший эффект). Остается надеяться, что это лишь особенность сложившейся ситуации, а не постоянный вектор клуба при новых боссах.

Как минимум в нынешнем сезоне красно-белым остается надеяться на внутренние резервы (где они после закрытия «Спартака-2»?). Опорники Максим Лякин и Фаниль Сунгатулин, к примеру, ушли в аренды набираться опыта – последний выступает в Премьер-Лиге за «Урал» и в будущем может вырасти до основы столичного коллектива. Но что делать прямо сейчас?

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Persenchik
Persenchik
вчера в 16:45
В данном случае конечно разбирается трансферная деятельность Спартака. И только Спартака. Но, стоит отметить что даже Зенит чудил, и порой продолжает это делать, в трансферные периоды. Про ЦСКА, Локомотив можно сказать ровно тоже самое. 😊
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 09:43
Не злорадствую, но хочу еще раз напомнить огромному числу критиков Федуна, что при нем Спартак мог рассчитывать хоть на какое-то более-менее приличное финансирование. Давно минули те времена. Теперь будем последний хрен без соли доедать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Oliver S (раскрыть)
16 сентября в 18:58
Жиго был сильнейшим защитником и одним из сильнейших игроков рпл, его точно не заменим ещё долго.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mtarasov_96 (раскрыть)
16 сентября в 18:57
Денисов пусть будет для ротации. По защите много вопросов. По мне Кутепов и Кофрие были сильнее Чернова. Нужен высокорослый, взяли Мевлю, уже перебор игроков.
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ Союзник противников (раскрыть)
16 сентября в 15:39
Напомню, текст в первую очередь о работе клуба на рынке, а не о качестве академии. Глупо от одного ожидать другое - это называется нарушение причинно-следственных связей
Союзник противников
Союзник противников
16 сентября в 15:25
С первых строк понял,что никаких других идей,кроме как "привезти" и "купить",в программах наших доморощенных(боюсь,что и руководителей-тоже) "вирусологов-эпидемиологов-военачальников-футбольных менеджеров" и нет.Все они-продукт девяностых,где волшебная невидимая рука рынка всё урегулирует,и всё недостающее мы купим "у дружественного мирового общака", Речи о воспитать,вырастить,выучить-нет!
Временами в бОшки закрадывается "крамольная мысля"-довести до ума Имярек,но тут же все спохватываются-что,мол,с нами,лапотными,тут поделать можно! Да,Лев Иванович???
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ Oliver S (раскрыть)
16 сентября в 15:17
Замечу, что у Шамара ужасное чувство офсайда. Сколько раз видел, как его голы из "вне игры" отменяли
Oliver S
Oliver S ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 сентября в 14:47
Давай по пунктам:
1) У Умярова есть проблемы, достаточно вспомнить его игры за молодёжную сборную, где он разгонял атаки и пасовал точно на ногу партнера через пол поля и сравнить с тем, как он мучается сейчас. Пора становиться взрослым, раз выдают такие авансы в виде места в старте в каждом матче, а не ходить пешком и не упираться в соперников теряя мяч в центре поля
2) Мевля сможет заменить Жиго? Пенсионер, который и десяти матчей на хорошем уровне не провёл сможет заменить игрока, который несколько сезонов был лучшим на своей позиции в РПЛ? Думаю, ответ очевиден
3) Зиньковский пока молодец, его бы чередовать с Промесом в старте периодически, может быстрее бы бустанулся
4) По вратарям - спорный вопрос. Максименко умеет хорошо играть, ему бы прыгучесть подкачать и выходы из ворот и была бы конкуренция.
5) Шамар не играет, потому что, видимо на чемоданах, другой причины не вижу
6) Нужна ли десятка тоже не понятно, можно же без неё играть, а вот без опорника так и будем проигрывать всем подряд.
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 сентября в 14:15
Тратить деньги на Зиньковского, который разве что со скамейки будет выходить, но не думать купить вместо него более необходимого заща для вас - нормальное решение? Или вас Денисов устраивает?
25процентный клоун
25процентный клоун
16 сентября в 13:54
Ничего не понял из написанного. Где там ошибается Денисов и сколько неточных передач у Умярова назад и кто диагностировал проблемы игры под давлением у Наиля?
На мой взгляд выше изложен средний градус по камере комментаторов на Матч ТВ, из пальца высосаны проблемы.
Спартак на трансферном рынке работает как может, финансово и ситуативно.
И Спартак не виноват в том, что нам не дарят по три пенальти, без которых новобранцы армейцев так же ужасны как наш Бальде.
Оценим попозже все ходы, и может Мевля вдруг и заменит Жиго, пока что тут рано судить.
Зеньковский хорош на выходах на замену, не хуже Куинси, который стату на слабых командах сделал.

Если и искать проблемы у Спартака в трансферных делах, то вратарскую позицию надо было усилять капитально. Нужен был реальный конкурент Селихову, а не привозной Максименко.
И не понятно, что с Шамаром, почему он не играет.
И конечно же нужна 10тка под Соболева и Шамара, как вчера Джикия сделал пас на Соболева. Нужен плэймэйкер по центру, который будет контроль мяча делать у команды в атаке. У Спартака ни одной затяжной позиционной атаки не увидел, все от ошибок соперника играют как в детском саду при Тедеско
shlomo
shlomo
16 сентября в 13:11
Спасибо за статью.

Но в коем веке хочу поддержать красно-белых.

Совсем недавно мы увидели, что значит играть без некоторых ключевых игроков на примере того же Зенита. А у них то подбор игроков и скамейка получше чем у Спартака. Спартак с Мозесом, Литвиновым, Мартинсом и отлично выходящими со скамейки Зиньковским и Шамаром, это другой клуб, по сравнению с тем, чем приходится сейчас латать дыры Абаскалю... да и без Селихова несколько матчей. Но ’’специалисты’’ не обращая внимание на травмы, утверждают, что это просто соперники у Спартака стали сильнее))). И может я с ними соглашусь, соперники стали сильнее а Спартак слабее и вот итог.

Когда в заявке остаются один опорник, один нападающий и тд, ни одна команда не сможет играть на высоком уровне. Когда все были здоровы то Спартак играл в гостях с вполне с боеспособным Краснодаром и разнес их. Уверенно обыграл не слабый Сочи, который не ниже уровнем чем Ростов, Не проиграл в меньшинстве Ахмату, которого не обыграл Зенит. Да проиграли Динамо из-за глупой ошибки Умярова, но Спартак доминировал в этом матче, уже играя без Мозеса а дальше новые травмы ,причем по несколько игроков сразу.

Так что давайте пока не будет "хоронить" Спартак и искать какие то причины... убери из ЦСКА Карасcкаля,Медину,Акинфеева и еще если кто то выйдут из строя, то игра команды резко изменится, они будут проигрывать, и поэтому нужно будет говорить, ну вот, все стало на свои места, теперь им попались сильные соперники?
Гость
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