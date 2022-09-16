«Спартаку» некого винить в своей нестабильности. Мечутся на рынке и забывают о проблемных позициях

И пытаются вывезти за счет свободных агентов.
Темп, взятый «Спартаком» на старте чемпионата, довольно волнообразен. Разгром от «Зенита» в Суперкубке и сложнейший матч с «Ахматом» в первом туре, зато потом яркий отрезок из побед над «Краснодаром», «Оренбургом», «Уралом» и «Сочи». Появление разговоров о цельности команды и готовности бороться с чемпионом страны, но сразу после – поражения от «Динамо», «Зенита» и «Ростова».
Последние туры показывают, что москвичи не в той весовой категории, чтобы оказаться в топ-3. В первую очередь мешает нестабильность – здесь дело не столько в тренерах, сколько в менеджменте. Чтобы у клуба было прочное основание, нужны грамотные действия на рынке. Как раз в этом «Спартак» совсем не силен – достаточно вспомнить об Урунове, Хендриксе, Роше, Баду, Кофрие (и это только за последние годы). Летнее трансферное окно подтверждает тезис еще раз.
Игнорируют дефицитные позиции
Чтобы быть на одном уровне с ЦСКА и «Зенитом», нужно как минимум вести грамотную трансферную политику. «Спартак» же в очередной раз не может привезти добротного правого защитника. Пробовали и Ещенко, и Рассказова, и Мозеса, сейчас ставят полузащитника Даниила Хлусевича (который не всегда успевает возвращаться в оборону). Доходит до того, что Гильермо Абаскаль переводит Даниила на левый край, а справа ставит Даниила Денисова – последний явно не тянет уровень Премьер-Лиги с его постоянными обрезами и грубыми ошибками (пенальти в матче с «Краснодаром»).
Аналогичная ситуация с амплуа опорника-камертона, задающего направление атаке. Наиль Умяров грубо ошибается с передачами назад, теряется под давлением. Раскрывается Руслан Литвинов – однако он только на начальных стадиях развития (к тому же профильный центральный защитник). Как развивать таких футболистов, показывало «Динамо» — подписывало более опытного наставника, который поведет за собой, если не будет складываться игра. Такого в «Спартаке» нет.
С уходом Жиго возникла необходимость в центральном защитнике сопоставимого уровня – Чернов пока до него не дотягивает. Начал за здравие, продолжил спадом. Джикия тоже периодически пускает за спину. Литвинов разорваться между полузащитой и центром обороны не может, а Маслов только оправился от травмы.
Вся проблема в том, что есть видимость деятельности – подписал же «Спартак» Миху Мевлю. Но в действиях селекционеров нет качества. Посыпались травмы – и команда осталась без центра поля («десятки» — Мозеса, Литвинова в качестве опорника, Мартинса).
Новобранцы – не усиление состава
Зачем, имея проблемы с опорной зоной и обороной, привозить игроков нападения? Трансфер Антона Зиньковского из «Крыльев» воспринимался радостно, пока все не вспомнили о наличии в составе Промеса. В итоге левый вингер, купленный за примерно 3,2 миллиона евро, ожидаемо проиграл конкуренцию Квинси и получает крохи игрового времени – недавно еще и получил повреждение.
Приобретение Мацея Рыбуса на бумаге – неплохая сделка. Только поляк сейчас приносит в разы больше вреда, чем пользы. Две желтые менее чем за минуту (1-й тур с «Ахматом»), потеря позиции и упущение Полоза, а следом пас на Уткина и гол Комличенко (всё – в матче с «Ростовом») – вот, чем Мацей запомнился по первым турам. Между тем Гильермо упорно игнорирует Леона Классена – неужели он настолько плох, что даже у такого Рыбуса не может выиграть конкуренцию (кубковый матч с «Факелом» говорит об обратном)? И в этом случае – снова вопрос о необходимости его покупки прошлой зимой.
Миха Мевля при всем желании не заменит Жиго – карьера словенца скорее близится к закату, его трансфер можно объяснить разве что опытом игры в РПЛ. К тому же сделка была закрыта под конец трансферного окна – признак, была скорее импульсивной и оформляемой в спешке.
Кейта Бальде, по словам Абаскаля, был подписан в качестве замены Мозесу на острие «ромба». Однако сенегалец крайне редко играл на этой позиции – откуда уверенность, что он отвечает требованиям к «десятке»?
Новый тренд – закупка свободных агентов
Оправдание может быть только одно – смена владельца. Происходила она прямо в то время, когда надо было заниматься комплектацией состава. Вместо этого мы смотрели, как из клуба уходит итальянская диаспора: главный тренер Паоло Ваноли, спортивный директор Лука Каттани и советник Федуна Франко Камоцци. Ходили слухи о переменах в совете директоров москвичей и приходе Елены Вяльбе, Ашота Хачатурянца. В результате время на усиление ушло, только в конце августа Федун и «Лукойл» завершили сделку по покупке «Спартака» — когда столичный коллектив уже вовсю играл в РПЛ.
Видимо, «Спартак» решил как можно сильнее ужаться в тратах из-за сложностей со сменой владельца и кризиса. Из пяти трансферов сразу три – подписание свободных агентов. Желание усилиться без уплаты отступных резко сужает круг поиска (и оказывает не лучший эффект). Остается надеяться, что это лишь особенность сложившейся ситуации, а не постоянный вектор клуба при новых боссах.
Как минимум в нынешнем сезоне красно-белым остается надеяться на внутренние резервы (где они после закрытия «Спартака-2»?). Опорники Максим Лякин и Фаниль Сунгатулин, к примеру, ушли в аренды набираться опыта – последний выступает в Премьер-Лиге за «Урал» и в будущем может вырасти до основы столичного коллектива. Но что делать прямо сейчас?
Но в коем веке хочу поддержать красно-белых.
Совсем недавно мы увидели, что значит играть без некоторых ключевых игроков на примере того же Зенита. А у них то подбор игроков и скамейка получше чем у Спартака. Спартак с Мозесом, Литвиновым, Мартинсом и отлично выходящими со скамейки Зиньковским и Шамаром, это другой клуб, по сравнению с тем, чем приходится сейчас латать дыры Абаскалю... да и без Селихова несколько матчей. Но ’’специалисты’’ не обращая внимание на травмы, утверждают, что это просто соперники у Спартака стали сильнее))). И может я с ними соглашусь, соперники стали сильнее а Спартак слабее и вот итог.
Когда в заявке остаются один опорник, один нападающий и тд, ни одна команда не сможет играть на высоком уровне. Когда все были здоровы то Спартак играл в гостях с вполне с боеспособным Краснодаром и разнес их. Уверенно обыграл не слабый Сочи, который не ниже уровнем чем Ростов, Не проиграл в меньшинстве Ахмату, которого не обыграл Зенит. Да проиграли Динамо из-за глупой ошибки Умярова, но Спартак доминировал в этом матче, уже играя без Мозеса а дальше новые травмы ,причем по несколько игроков сразу.
Так что давайте пока не будет "хоронить" Спартак и искать какие то причины... убери из ЦСКА Карасcкаля,Медину,Акинфеева и еще если кто то выйдут из строя, то игра команды резко изменится, они будут проигрывать, и поэтому нужно будет говорить, ну вот, все стало на свои места, теперь им попались сильные соперники?
Но в коем веке хочу поддержать красно-белых.
Совсем недавно мы увидели, что значит играть без некоторых ключевых игроков на примере того же Зенита. А у них то подбор игроков и скамейка получше чем у Спартака. Спартак с Мозесом, Литвиновым, Мартинсом и отлично выходящими со скамейки Зиньковским и Шамаром, это другой клуб, по сравнению с тем, чем приходится сейчас латать дыры Абаскалю... да и без Селихова несколько матчей. Но ’’специалисты’’ не обращая внимание на травмы, утверждают, что это просто соперники у Спартака стали сильнее))). И может я с ними соглашусь, соперники стали сильнее а Спартак слабее и вот итог.
Когда в заявке остаются один опорник, один нападающий и тд, ни одна команда не сможет играть на высоком уровне. Когда все были здоровы то Спартак играл в гостях с вполне с боеспособным Краснодаром и разнес их. Уверенно обыграл не слабый Сочи, который не ниже уровнем чем Ростов, Не проиграл в меньшинстве Ахмату, которого не обыграл Зенит. Да проиграли Динамо из-за глупой ошибки Умярова, но Спартак доминировал в этом матче, уже играя без Мозеса а дальше новые травмы ,причем по несколько игроков сразу.
Так что давайте пока не будет "хоронить" Спартак и искать какие то причины... убери из ЦСКА Карасcкаля,Медину,Акинфеева и еще если кто то выйдут из строя, то игра команды резко изменится, они будут проигрывать, и поэтому нужно будет говорить, ну вот, все стало на свои места, теперь им попались сильные соперники?
На мой взгляд выше изложен средний градус по камере комментаторов на Матч ТВ, из пальца высосаны проблемы.
Спартак на трансферном рынке работает как может, финансово и ситуативно.
И Спартак не виноват в том, что нам не дарят по три пенальти, без которых новобранцы армейцев так же ужасны как наш Бальде.
Оценим попозже все ходы, и может Мевля вдруг и заменит Жиго, пока что тут рано судить.
Зеньковский хорош на выходах на замену, не хуже Куинси, который стату на слабых командах сделал.
Если и искать проблемы у Спартака в трансферных делах, то вратарскую позицию надо было усилять капитально. Нужен был реальный конкурент Селихову, а не привозной Максименко.
И не понятно, что с Шамаром, почему он не играет.
И конечно же нужна 10тка под Соболева и Шамара, как вчера Джикия сделал пас на Соболева. Нужен плэймэйкер по центру, который будет контроль мяча делать у команды в атаке. У Спартака ни одной затяжной позиционной атаки не увидел, все от ошибок соперника играют как в детском саду при Тедеско
На мой взгляд выше изложен средний градус по камере комментаторов на Матч ТВ, из пальца высосаны проблемы.
Спартак на трансферном рынке работает как может, финансово и ситуативно.
И Спартак не виноват в том, что нам не дарят по три пенальти, без которых новобранцы армейцев так же ужасны как наш Бальде.
Оценим попозже все ходы, и может Мевля вдруг и заменит Жиго, пока что тут рано судить.
Зеньковский хорош на выходах на замену, не хуже Куинси, который стату на слабых командах сделал.
Если и искать проблемы у Спартака в трансферных делах, то вратарскую позицию надо было усилять капитально. Нужен был реальный конкурент Селихову, а не привозной Максименко.
И не понятно, что с Шамаром, почему он не играет.
И конечно же нужна 10тка под Соболева и Шамара, как вчера Джикия сделал пас на Соболева. Нужен плэймэйкер по центру, который будет контроль мяча делать у команды в атаке. У Спартака ни одной затяжной позиционной атаки не увидел, все от ошибок соперника играют как в детском саду при Тедеско
1) У Умярова есть проблемы, достаточно вспомнить его игры за молодёжную сборную, где он разгонял атаки и пасовал точно на ногу партнера через пол поля и сравнить с тем, как он мучается сейчас. Пора становиться взрослым, раз выдают такие авансы в виде места в старте в каждом матче, а не ходить пешком и не упираться в соперников теряя мяч в центре поля
2) Мевля сможет заменить Жиго? Пенсионер, который и десяти матчей на хорошем уровне не провёл сможет заменить игрока, который несколько сезонов был лучшим на своей позиции в РПЛ? Думаю, ответ очевиден
3) Зиньковский пока молодец, его бы чередовать с Промесом в старте периодически, может быстрее бы бустанулся
4) По вратарям - спорный вопрос. Максименко умеет хорошо играть, ему бы прыгучесть подкачать и выходы из ворот и была бы конкуренция.
5) Шамар не играет, потому что, видимо на чемоданах, другой причины не вижу
6) Нужна ли десятка тоже не понятно, можно же без неё играть, а вот без опорника так и будем проигрывать всем подряд.
1) У Умярова есть проблемы, достаточно вспомнить его игры за молодёжную сборную, где он разгонял атаки и пасовал точно на ногу партнера через пол поля и сравнить с тем, как он мучается сейчас. Пора становиться взрослым, раз выдают такие авансы в виде места в старте в каждом матче, а не ходить пешком и не упираться в соперников теряя мяч в центре поля
2) Мевля сможет заменить Жиго? Пенсионер, который и десяти матчей на хорошем уровне не провёл сможет заменить игрока, который несколько сезонов был лучшим на своей позиции в РПЛ? Думаю, ответ очевиден
3) Зиньковский пока молодец, его бы чередовать с Промесом в старте периодически, может быстрее бы бустанулся
4) По вратарям - спорный вопрос. Максименко умеет хорошо играть, ему бы прыгучесть подкачать и выходы из ворот и была бы конкуренция.
5) Шамар не играет, потому что, видимо на чемоданах, другой причины не вижу
6) Нужна ли десятка тоже не понятно, можно же без неё играть, а вот без опорника так и будем проигрывать всем подряд.