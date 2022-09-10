Клубы РПЛ вспомнили об усилении к концу трансферного окна. Последние дни – самый активный отрезок

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вчера, 14:00

Очень много новых имен.

В России закрылось летнее трансферное окно. Его итоги мы подводили днем ранее. Теперь стоит сказать о последних приобретениях. Ряд клубов подсуетился на финишной прямой и нашел для основной обоймы интересных легионеров. На часть из них, вероятно, получится посмотреть уже в выходные.

«Спартак»

Красно-белые решили сконцентрироваться на свободных агентах, чтобы сэкономить деньги. Пока о тенденциях говорить рано. Кейта Бальде дублирует позицию Соболева, но, по словам Гильермо Абаскаля, в игровой концепции сенегалец должен заменить Мозеса на позиции «десятки». Вероятно, с ролью Кейта еще поиграются – попробуют вторым нападающим, а Промеса опустят на острие ромба.

Мевля нужен, чтобы увеличить глубину в центре обороны. Джикия и Чернов действовали не очень уверенно против «Зенита», а кроме них выйти могут только Литвинов и не набравший форму Маслов.

При этом вопрос остается тот же – зачем привозить Рыбуса, но ставить Хлусевича, почему не дать шанс Классену, и где сильный правый защитник?

«Динамо»

У «Динамо» до последнего не ладилось на рынке игроков. Много сделок сорвалось из-за проблем с переводом средств. Наиболее проблемными позициями оставались центр защиты и опорная зона. Еще хуже дела стали идти после перехода Николы Моро в «Болонью».

Селекционеры «бело-голубых» решили заменить хорвата Матиасом Норманном, которого когда-то откопал «Ростов». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в 10 млн евро, он выступал в АПЛ , так что усиление вполне качественное.

Чтобы у Йокановича помимо Фернандеса и Сазонова был выбор среди центральных защитников, в Москву приехал Николас Маричал. У «Динамо» теперь есть 4 центрбека, что позволит пройти чемпионат более гладко.

Еще одно качественное приобретение – правый защитник Эли Даса. Паршивлюк на старте чемпионата не справлялся с ролью игрока основы, сменщик просто необходим. В завершение общих успехов на финише – трансфер Нгамале, который будет помогать прогрессировать Грулеву на левом краю атаки.

«Краснодар»

Два не всем известных футболиста ранее выступали в чемпионате Португалии. Баши придаст вариативности в подборе футболистов на правый фланг атаки, но Ионов абсолютно точно останется основным в ближайшей перспективе. Ленини – опорник под Черникова. Александр получил травму в матче против «Сочи», что может форсировать попадание Кевина в стартовый состав.

В остальном боссы южан не увидели необходимости усиления. Команда на ходу и идет в первой тройке РПЛ .

«Локомотив»

Выйти из кризиса «Локомотиву» может помочь скорее смена вектора – большие траты не окупаются и попросту неуместны в современных реалиях. Куда потерялся Изидор, чем занимается Раконьяц, Марадишвили, зачем покупали Кухту? «Железнодорожники» взяли центрбека Ивана Кузьмичева из «Урала» и Педринью из «РБ Брагантино». Последний является левым вингером (зачем тогда Франсуа Камано?).

На посту главного тренера остается Йозеф Циннбауэр, а значит, системный кризис не прекратится. По крайней мере, непонятно, за счет чего москвичи намерены отыграть 7 очков отставания от топ-5.

«Пари НН»

Михаил Галактионов выстраивает в Нижнем Новгороде боеспособный коллектив и угрозу всем московским клубам. Ни одному из них «Пари НН» не проиграл.

Уже сейчас в клубе есть группа лидеров, молодые игроки – к последним прибавился Ярослав Михайлов из «Зенита». К слову, решать турнирные задачи помогают все же другие лица. Калинский забил 4 гола и отдал две результативные передачи. Чтобы снизить зависимость от формы опорника, стоит проснуться нападающим. Момо Янсане – форвард, арендованный у «Шерифа», который уже знаком нижегородцам. Его возвращение позволит избежать рисков с подписанием неизвестных иностранцев – сильные стороны Момо известны «Пари НН». Нужно только освоиться в Премьер-Лиге.

«Урал»

Уральцы хотят как можно быстрее покинуть зону вылета. Вслед за новым главным тренером появились и новые футболисты. Судя по словам президента клуба Григория Иванова, каждый трансфер согласован с Виктором Ганчаренко, что позволяет надеяться на стилевую идентичность приобретений.

Егор Филипенко и Сильвие Бегич по позиции – замена ушедшему Ивану Кузьмичеву. И если первый, вероятнее всего, приехал для ротации и подготовки молодежи, то второй – качественное усиление основной обоймы.

После ухода Аугустиняка у «Урала» не оказалось сильного опорника, готового к выступлениям на высшем уровне. Сунгатуллин из «Спартака» молод и чаще выходит на один тайм. В пару к нему нужен более опытный игрок – Ибраима Сиссе. Номинально это однозначно плюс для уральцев, по игре делать выводы надо позже.

Еще один прорыв – «Урал» наконец решился взять нападающего. В последнее время на этой позиции приходилось играть номинальному полузащитнику Эрику Бикфалви, отчего команда потеряла в объеме в центре поля. Вернуться к привычной роли поможет приход Рая Влута.

Лазар Ранджелович же добавит стабильности и правому флангу атаки, где до этого играл Рамазан Гаджимурадов.

«Торпедо»

Главная задача «автозаводцев» — оттолкнуться от дна. С тем, что москвичи показывают в стартовых турах, клубу сложно будет набрать даже 10 очков.

Самой важной задачей в «Торпедо» посчитали усиление обороны центра поля – сразу шесть новых имен в этих зонах. Роганович добавит остроты на левом фланге защиты, центр будет цементировать Стефан Шапич. Еще в августе «Торпедо» привезло опорника Ле Таллека (играл за «Мордовию»), в сентябре – Каймакова и Чурича.

В нападении игровое время делили сразу между четырьмя футболистами: Турищевым, Лаптевым, Эркиновым и Караевым. Под конец трансферного окна появился еще один – Марк Коста.