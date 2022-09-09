Потеряли Дзюбу с легионерами, подписали бразильцев. Итоги летнего трансферного окна в РПЛ

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вчера, 22:06

Суммируем главное о непростых месяцах.

Уехало много прекрасных мастеров

Кроме ветеранов Дзюбы и Оздоева, «Зенит» вынужденно расстался с Юри Альберто. Повезло, что это единственный бразилец, который не захотел больше играть в РПЛ . В случае потери Сантоса, Вендела и Малкома пришлось бы собирать команду заново. Примерно как сделали в «Динамо», ведь уехали Шварц, Ордец, Бальбуэна, Варела, Шиманьски и Моро. Пять игроков основы и главный тренер – катастрофа при других обстоятельствах.

«Краснодар» потерял Крыховяка и Вильену, еще раньше ушел Кабелла. Газинского и Уткина отдали сами. У ЦСКА тоже немало потерь, ведь Фернандес, Магнуссон, Бийол, Дзагоев, Гбамен, Эджуке и Языджи имели прямое отношение к основе, когда были здоровы. У «Локомотива» как добровольные потери – не предложили новый контракт Рыбусу, так и вынужденные. Бека-Бека решил уехать, Кухта тоже не задержался.

Очевидно, что отток мог быть сильнее, но слишком жирные у легионеров в РПЛ контракты, чтобы футболисты легко расставались с миллионами евро. Но даже «Ростов», хотя там зарплаты не такие, как в «Локомотиве», не удержал нескольких легионеров, в том числе, молодых, а не только Соу. Разумеется, ушли иностранцы «Спартака». Кто-то в аренду, другие насовсем. Жиго, Кофрие, Крал, Тиль, Хендрикс, Понсе, Роша и Ларссон вне заявки Абаскаля. За кем-то не будут скучать, но посмотрим, хватит ли запаса прочности молодежи.

Даже «Урал», потеряв Аугустиняка и Кулакова, недосчитался опытных людей, которых теперь команде не хватает. А теперь угадайте, кем в основном усиливались? Правильно – легионерами. За много лет лимит не создал боеспособный резерв, и хотя теперь от прогресса российских игроков многое зависит, восемь первых мест по оценкам после старта сезона занимают иностранцы, ведь Сперцян – игрок сборной Армении.

Ставили на сербов и латиноамериканцев

Один хитрый агент – Фернандо Гарсия, решил сорвать большой куш, работая с клубами РПЛ этим летом. Посредник убедил Малкома, Клаудиньо, Мантуана, Ивана, Мойзеса, а теперь и новичка «Локомотива» Педриньо, что им нужно выбирать «Зенит» и московские клубы. Семак спасался бразильцами. Кроме названных, пришел адаптированный защитник Родригао. А еще популярной стала ставка на выходцев из Южной Америки.

Кассьерра, Маричаль, Роберто Фернандес, Виллиан, Вера, Марин, Флорентин, Мендес, Фассон и Педриньо – список довольно длинный, хотя не сказать, что внушительный по именам, здесь больше не засвеченных ребят, чем знаменитых и опытных. Также вытаскивали из европейских клубов африканцев, вроде Бальде, Нгамалё и Сиссако. Дополняли сербами, как у ЦСКА – пришли Зделар и Гайич, и в результате получали не всегда полнокровные, но приличные составы. Кадровый голод в случае травм и дисквалификаций могут ощутить «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и «Сочи».

Чуть больше повезло клубам, которые сумели собрать костяк из россиян – например, у «Зенита» местные на вторых ролях, но класс у Мостового, Бакаева или Ерохина высокий, как и у Кузяева и Сутормина. Другие ставят на молодых, как «Динамо» или «Спартак». А ЦСКА фазу русификации состава прошел в недавнем прошлом, Федотов наоборот предложил вернуться к опытным иностранцам, как раньше.

Заинтриговали и удивили московские клубы

ЦСКА и «Динамо» усилило составы, поскольку был отток игроков. Иногда ожидаемый – как расставание с Дзагоевым и Ахметов у армейцев, или Евгеньевым у «бело-голубых». Иногда речь шла о лавине потерь, которые клубы не контролировали. Не удалось перечислить деньги за Языджи, хотя получилось выкупить контракт Карраскаля у «Ривер Плейт», и это большая удача. Федотов и Йоканович не слезли с директоров, пока не получили усиление.

У «Динамо» интригует появление двух авантюрных защитников – Фернандеса и Маричаля. Справа может бегать капитан сборной Израиля Даса, а вот за хавбека Карцева заплатить не получилось. Зато Бувач вернул Норманна в РПЛ – посмотрим, в какой форме норвежец. Также на флажке решили, что надо усилить атаку. Бувач очевидно страхуется на случай потери Захаряна зимой. Грулеву, Макарову и Лесовому подвезли конкурента, камерунца Нгамалё.

Когда-то он подавал надежды, теперь немного откатился, но уровень защитных линий в РПЛ явно не вырос, поэтому любой старательный игрок свой момент найдет. Даже Иван Игнатьев, который перешел в «Локомотив». Если трансферное лето ЦСКА и «Динамо» можно оценить со знаком «плюс» — с поправкой, что Бувач думал дольше, чем Бабаев, то Цорна хвалить сложнее. Фассон – интересный игрок, но вылетел из-за травмы, а это самый интересный из новичков.

Митай, Кузьмичев, Раконьяц и Педриньо заиграют, только если появится крутой тренер. Пора воскрешать веру в Юрия Павловича Семина? Романцева в «Спартак» не позовут, хотя Олегу Ивановичу стоило шепнуть новым владельцам клуба, что негоже оставлять молодого Абаскаля без опорника, правого защитника и плеймейкера после всех травм и осечек молодежи. «Спартак» весной был на месте «Локомотива», но усилились без единой концепции сделок.

Мевля и Рыбус нужны для опыта, но глубоко ли теперь пашут? Бальде комментатор Генич зря оскорбил, вряд ли у форварда лишний вес. Кейта часто в тренажерном зале, атлетически развит, как и Зе Луиш в прошлом. Но будет ли нестабильный форвард из школы «Барселоны» полезен «Спартаку»? По Зиньковскому тот же вопрос, а многие футболисты, которых Абаскаль тоже ждал – ребята из «Крыльев Советов», или плеймейкер Фернандес, до «Спартака» не добрались.

События в «Зените», где переживали скорее из-за несостоявшегося оттока игроков, в «Локомотиве», где вцепились в молодежь, или в «Спартаке», где Абаскаль остался с дырами в составе, наталкивают на вывод по итогам трансферного лета. Кампания оказалась половинчатой. Многие не доехали, часто пришлось выбирать альтернативу, поскольку основной кандидат отказывался. Главное, чтобы не потеряли мотивацию те, кто сейчас ведет игру. Уйдут Промес, Сперцян, Карраскаль, Малком, Вендел, Медина, Клаудиньо – РПЛ можно закрывать, и это не эпатаж.

Вслед за ними потянется самая интересная российская молодежь, вроде Сафонова, Баринова, Захаряна и остальных. Ситуация напряженная и двоякая, ни один клуб не доволен трансферной кампанией на сто процентов. А отдельные команды минимизировали расходы, ведь в провинции не уверены, что в 2023-м году получат привычное финансирование. Так что сезон начался весело, а вот директорам клубов жизнь медом не кажется.