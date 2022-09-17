Голенков проиграл килограмм красной икры тренеру «Ростова»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о споре с тренером команды Михаилом Осиновым.
Периодически заезжаю на Центральный рынок. Здесь все донские вкусы и ароматы. Обычно беру свежие ягоды. А на днях мне пришлось зайти в рыбный отдел, чтобы купить целый килограмм красной икры для нашего тренера Михаила Осинова. Мы поспорили на килограмм икры, кто из нас лучше играет в большой теннис, и выяснилось, что он.
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