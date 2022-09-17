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Голенков проиграл килограмм красной икры тренеру «Ростова»

сегодня, 11:14

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о споре с тренером команды Михаилом Осиновым.

Периодически заезжаю на Центральный рынок. Здесь все донские вкусы и ароматы. Обычно беру свежие ягоды. А на днях мне пришлось зайти в рыбный отдел, чтобы купить целый килограмм красной икры для нашего тренера Михаила Осинова. Мы поспорили на килограмм икры, кто из нас лучше играет в большой теннис, и выяснилось, что он.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:39
Это говорит о хорошей обстановке в Ростове.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:29
Федун Спартаку остался должен икру...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:26
Зато теперь не надо голову ломать что делать с премиальными за кубковые игры))
drug01
drug01
сегодня в 11:23
Это приятно!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:22
По заголовку можно подумать что Голенков проиграл килограмм икры Карпину. Но нет. У Валерия Гергиевича более изощрённые пари
Так Даниил Глебов проиграл спор Карпину и покрасил свою бороду в жёлто-синий цвет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:16
Проиграл,отдаст,этот не обеднеет!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:16
Совсем неплохо!!!
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