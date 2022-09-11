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«Урал» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв «Торпедо»

сегодня, 15:03

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московское «Торпедо».
Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 71-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. Защитник «Торпедо» Илья Кутепов,
прерывая навес в штрафную, сыграл головой и вынес мяч точно на румынского футболиста — Бикфалви первым
касанием подработал мяч под удар, а вторым отправил его в ворота. На 84-й минуте Бикфалви оформил дубль.
Таким образом, «Урал» добился первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Урал» набрал четыре очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Торпедо» — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит»

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:26
Тут всё по делу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:47
Торпедо теперь первые на вылет
andrefino13
andrefino13
сегодня в 15:39
Кто знает как с футбольной школой в Екатеринбурге, есть возможность взять молодых в основу, готовых использовать шанс?
Алексей Бобров
Алексей Бобров
сегодня в 15:34
Какой у нас там рекорд без побед на старте? Думаю, Торпедо его побьет, совсем дела плохи у них
старина
старина
сегодня в 15:30
Старина Эрик продолжает тащить Урал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:29
Торпеда на выход...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:15
Можно поздравить
Бoрат
Бoрат
сегодня в 15:10
Торпедо конечно безнадёжно
Даже не представляю , засчет чего они могут попытаться зацепиться за Премьер лигу

Надеюсь Факел сегодня возьмёт очки в матче с Локомотивом
Не хочется , чтобы застряли в болоте под названием зона вылета вместе с Торпедо
f38wf7a3daw5
f38wf7a3daw5
сегодня в 15:08
Важная победа
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:07
Ну наконец то Урал одержал первую победу в чемпионате, мои поздравления!!!
Урал за последние годы зарекомендовал себя как крепкий середняк, который может попортить нервы, а его участие в кубке так вообще можно назвать достойным достижением. Дважды быть в финале это достойно и только кубковый боец Локо не давал оба раза уральцем поднять кубок.
Но как то подготовка к этому сезону была полностью провалена, отсюда и результаты.
Шалимова надо было гнать давно, он не тренер, а проходимец.
Гончаренко намного более опытный и грамотный тренер, желаю Уралу с ним подняться из подвала и по итогом года остаться в РПЛ.
Негоже такому стадиону с такими болельщиками прозябать в первой лиге.
Поздравляю так-же весь Ёбург, заждались победы!!!
Capral
Capral
сегодня в 15:06
А вы друзья как не садитесь.... Пока состав не усилите- пердив будет ломиться.
Гость
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