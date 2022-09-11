«Урал» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ, обыграв «Торпедо»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московское «Торпедо».
Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 71-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. Защитник «Торпедо» Илья Кутепов,
прерывая навес в штрафную, сыграл головой и вынес мяч точно на румынского футболиста — Бикфалви первым
касанием подработал мяч под удар, а вторым отправил его в ворота. На 84-й минуте Бикфалви оформил дубль.
Таким образом, «Урал» добился первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
«Урал» набрал четыре очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Торпедо» — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит»
Урал за последние годы зарекомендовал себя как крепкий середняк, который может попортить нервы, а его участие в кубке так вообще можно назвать достойным достижением. Дважды быть в финале это достойно и только кубковый боец Локо не давал оба раза уральцем поднять кубок.
Но как то подготовка к этому сезону была полностью провалена, отсюда и результаты.
Шалимова надо было гнать давно, он не тренер, а проходимец.
Гончаренко намного более опытный и грамотный тренер, желаю Уралу с ним подняться из подвала и по итогом года остаться в РПЛ.
Негоже такому стадиону с такими болельщиками прозябать в первой лиге.
Поздравляю так-же весь Ёбург, заждались победы!!!
Урал за последние годы зарекомендовал себя как крепкий середняк, который может попортить нервы, а его участие в кубке так вообще можно назвать достойным достижением. Дважды быть в финале это достойно и только кубковый боец Локо не давал оба раза уральцем поднять кубок.
Но как то подготовка к этому сезону была полностью провалена, отсюда и результаты.
Шалимова надо было гнать давно, он не тренер, а проходимец.
Гончаренко намного более опытный и грамотный тренер, желаю Уралу с ним подняться из подвала и по итогом года остаться в РПЛ.
Негоже такому стадиону с такими болельщиками прозябать в первой лиге.
Поздравляю так-же весь Ёбург, заждались победы!!!