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Карпин: «Не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке»

сегодня, 08:43

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о текущем положении южан в РПЛ. Команда находится на 2-й строчке чемпионата России.

Конечно, не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке. Всё, чего команда добивается, неожиданно и классно, но я уверен, что никто не ожидал, даже мы сами. По сравнению с прошлым сезоном из новых игроков у нас только Уткин и Чернов. Все остальные футболисты были в том сезоне, не было трансферов за 6-10 миллионов.

Мы тренируемся, конечно, но восстановительный и выходной день часто проходит в дороге, и заслуга полностью лежит на футболистах. Они не ноют, не переживают, всё понимают. И когда будет по‑другому – неизвестно. Можно либо сесть и плакать, какие мы бедные и несчастные, либо принять как данность и не обращать на это внимания. Всё, что происходит сейчас, на совести футболистов.

Когда говорить о высоком? Когда наберём где‑то 35 очков, тогда, может быть, будем думать не о вылете, а о чём‑то высоком. С кем было сложнее всего? С «Крыльями Советов». По тому, как складывалась игра. Эту игру мы провели плохо. Если брать матч со «Спартаком», там мы играли хорошо, ближе к «четвёрке», а с «Крыльями» – ближе к «двойке». И это зависит не только от уровня «Спартака» или «Крыльев». С усталостью это не связано.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 10:01
Ну,а что приятная неожиданность!! Еще впереди много игр,отрыв небольшой.
u3grf74dy3eb
u3grf74dy3eb
сегодня в 09:18
Он прав
Гость
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