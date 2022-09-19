Радимов считает, что «Зенит» Семака напоминает «Спартак» Романцева

Бывший футболист «Зенита» заявил, что питерский клуб под руководством напоминает «Спартак» времён .

Нынешний «Зенит» Семака напоминает «Спартак» Романцева? Что-то общее есть! И в том «Спартаке», и сейчас в «Зените» игру ведет средняя линия. Не зря говорится: покажи мне полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда. Сейчас у Семака, как и тогда у Романцева, собраны самые яркие футболисты — Малком, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Кузяев. Все они с большим набором опций и в атаке, и в обороне. Даже бразильцы, которые никогда не были любителями черновой работы. Вот почему полузащита — игровое сердце нынешнего «Зенита».