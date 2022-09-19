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Радимов считает, что «Зенит» Семака напоминает «Спартак» Романцева

вчера, 23:17

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что питерский клуб под руководством Сергея Семака напоминает «Спартак» времён Олега Романцева.

Нынешний «Зенит» Семака напоминает «Спартак» Романцева? Что-то общее есть! И в том «Спартаке», и сейчас в «Зените» игру ведет средняя линия. Не зря говорится: покажи мне полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда. Сейчас у Семака, как и тогда у Романцева, собраны самые яркие футболисты — Малком, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Кузяев. Все они с большим набором опций и в атаке, и в обороне. Даже бразильцы, которые никогда не были любителями черновой работы. Вот почему полузащита — игровое сердце нынешнего «Зенита».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:21
Вполне похоже по результату....
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:12
Робсон здесь при чем?!
Если заглянуть в бездну (даже ненадолго), то можно разглядеть там 8 легионеров Зенита!)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:04
А Радимов это кто ?
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:03
Хахаха и судейство и глорье тоже оттуда))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:02
Только уровень очень разный!
Futurista
Futurista
вчера в 23:58
Что характерно)...и там и там был Мостовой...вот он ключ к разгадке)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:47
Ф. Ницше : "Если долго смотреть в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя"
1886 год

В.Радимов :"Если долго смотреть в бездну, то можно увидеть Робсона"
2022 год
Capral
Capral ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Вы вероятно ничего не знаете о Шахтере, если не уважаете эту команду. Да, в Шахте было много бразилов, но были и свои футболисты- теже, Ордец, Воробей, Зубов, Ракитский, Тимощук и др. Так чем же Шахтер Вам так не угодил? Вы много в Барселоне видите воспитанников клуба? Да они практически все по арендам. И так, развивается большинство европейских клубов. Но если у Зенита в России соперников нет, то в ЧУ, у Шахтера конкуренты были!
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:32
Этот Зенит, каким бы сильным не был, вызывает мало симпатий, как и Шахтер в недавнем прошлом
Ну что это за команда такая , в которой одни бразильцы и несколько местных для массовки

Особенно когда ещё свежи воспоминания о великолепном составе 15летней давности:
Кержаков, Аршавин, Погребняк, Денисов, Анюков, Зырянов, Малофеев, Широков, Файзулин
Да , были и легионеры, хорошие, качественные, но костяк был российским, и с ним можно было хорошенько пошуметь и в Чемпионате России и в Европе
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:30
фк ЗЕНИТ - Хорошая команда.
Я рад за Успехи ЗЕНИТ-а.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:26
В помине и рядом не стоял.
Capral
Capral
вчера в 23:25, ред.
Зенит также похож на Спартак Романцева, как я на Наполеона. Спартака Романцева- в природе не существовало. Был только Спартак Бескова!!! Цитирую Г.Ярцева: "Я не знаю стиля Спартака. Есть только стиль Бескова, который Спартак бережно хранит". Сам Романцев, когда возглавил Спартак, признавался, что не собирается ничего менять, поскольку лучше Бескова, он не сделает. Теперь вопрос- так в чём же Зенит похож на Спартак? Абсолютно разные стили и направления, тактика, и стратегия. И наконец- совершенно разный рисунок игры.
Gahi
Gahi
вчера в 23:24
Пусть каждый клуб будет таким, главное чтобы спонсор был таким как у "Зенита". Удачи
Гость
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