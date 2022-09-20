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Бабаев: «Не надо гоняться за какими-то призраками в виде „Зенита“»

сегодня, 08:11

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о турнирных перспективах команды в текущем сезоне.

Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита». Просто надо стараться побеждать в каждой игре. Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно. Но ничего страшного глобально не произошло. Повторюсь: можно извлечь полезный урок из этого, потому что ребята сами не понимают, как это произошло. Но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно. Понятно, что можно выиграть и проиграть в любой игре, но уровень самоотдачи, борьбы на каждом участке поля должен быть максимальным от стартового свистка до финального.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:49
Торпедо и Пари НН ))
Futurista
Futurista
сегодня в 09:06
Призрак Торпедо будет преследовать весь сезон)...
n72sedax6jdc
n72sedax6jdc
сегодня в 08:54
Немытый призрак и сам сдуется как только кончится газ
6kehf29wkjhm
6kehf29wkjhm
сегодня в 08:42
Надо строить свою игру
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:40
Если сливать Торпедо, то и о втором месте можно не мечтать!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:37
Второго места вполне достаточно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:31
Это просто слова
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:30
А Торпедо проиграли
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:26
Всё правильно сказано. Удачи ЦСКА.
Гость
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