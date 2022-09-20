Зырянов: «Чем команда становилась сильнее, тем я лучше раскрывался»

Экс-игрок сборной России раскрыл секрет своей успешной карьеры.

Всё зависит от партнеров. Чем команда становилась сильнее, тем лучше раскрывался футболист Зырянов.

В «Амкаре» я играл на своем уровне, потому что у меня партнеры были одного уровня. В «Торпедо», где футболисты были чуть выше классом, чем в «Амкаре», Зырянов раскрылся по-другому.

В «Зените», когда футболисты еще выше классом, Зырянов еще больше раскрылся. А про сборную я вообще молчу.