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Зырянов: «Чем команда становилась сильнее, тем я лучше раскрывался»

сегодня, 07:00

Экс-игрок сборной России Константин Зырянов раскрыл секрет своей успешной карьеры.

Всё зависит от партнеров. Чем команда становилась сильнее, тем лучше раскрывался футболист Зырянов.

В «Амкаре» я играл на своем уровне, потому что у меня партнеры были одного уровня. В «Торпедо», где футболисты были чуть выше классом, чем в «Амкаре», Зырянов раскрылся по-другому.

В «Зените», когда футболисты еще выше классом, Зырянов еще больше раскрылся. А про сборную я вообще молчу.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 07:23
Значит, хорошо адаптировался в новых командах
Сильное качество, не поспоришь
STVA 1
STVA 1 ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 07:12
Согласен с Вами. Допустим футболиста уровня Хави или Иньесты просто можно не понять что он делает на поле. А их действия были гениальны
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 07:06
Не всегда закономерно, иногда на уровне более сильных партнёров, наоборот, теряются.
89ussjaew5ws
89ussjaew5ws
сегодня в 07:03
Это закономерно
Гость
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