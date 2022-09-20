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Канчельскис: «Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят»

сегодня, 20:01

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на решение УЕФА не допускать национальную команду к участию в отборе Евро-2024.

«А что вы ожидали? Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят. Все это печально, но сейчас ничего не поделаешь. Мы заложники ситуации. Все говорят, что спорт вне политики, но это уже давно не работает по таким правилам. Это абсолютно политическое, предсказуемое решение. С первого дня все было ясно. Грустно, конечно. Теперь уже мы ни на что не сможем повлиять. Остается только надеяться и ждать, когда все наладится», – сказал Канчельскис.

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