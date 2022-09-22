Черчесов: «Какие-то игры сборной России всё равно надо проводить»

Главный тренер «Ференцвароша» посочувствовал сборной России, которая на неопределенный срок лишилась международных матчей.

Есть институт сборной, и какие-то игры ей все равно надо проводить, чтобы находиться в определенном тонусе. Мы десять месяцев не играли из-за пандемии, и, когда я об этом говорил, все думали, что мы придумываем какие-то оправдания. Но когда десять месяцев команду не видишь, а потом получаешь ее, сразу становится понятно — были одни, а стали другие. За два дня игрока иногда не узнаешь, а тут — десять месяцев! И, чтобы такого простоя не было, должен быть определенный контакт. Видеть игрока на расстоянии и хоть иногда, но быть рядом — разные вещи.