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Черчесов: «Какие-то игры сборной России всё равно надо проводить»

сегодня, 07:41

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов посочувствовал сборной России, которая на неопределенный срок лишилась международных матчей.

Есть институт сборной, и какие-то игры ей все равно надо проводить, чтобы находиться в определенном тонусе. Мы десять месяцев не играли из-за пандемии, и, когда я об этом говорил, все думали, что мы придумываем какие-то оправдания. Но когда десять месяцев команду не видишь, а потом получаешь ее, сразу становится понятно — были одни, а стали другие. За два дня игрока иногда не узнаешь, а тут — десять месяцев! И, чтобы такого простоя не было, должен быть определенный контакт. Видеть игрока на расстоянии и хоть иногда, но быть рядом — разные вещи.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:06
Играть может быть и надо, но хотя бы со средними европейскими сборными. Киргизия и Беларусь - это несерьёзно и совсем неинтересно. Кому нужны такие игры, когда даже тренеры не могут понять в каком истинном состоянии находится тот или иной игрок, потому что уровень соперника не предоставляет им такой возможности. Но более статусные европейские сборные с нами играть пока отказываются. Почему бы не прозондировать варианты южноамериканских команд, они вроде не против? Или же даже приличных клубов, если сборные собрать проблема? Вообщем, после молодёжки, смотреть Киргизию не хочется вообще.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:45, ред.
Играть сборная конечно должна. Но такие игры как с Киргизией ничего для сборной не дадут. Играют просто для того, чтобы показать, что сборная есть. Ну покажут, ну и что. Какова спортивная составляющая такой игры. Вот и молодёжка так же сыграла с беларусами - крутой матч, любая двухсторонка имела бы больший эффект. Почему бы не играть матчи с клубными командами, когда практически ни кто не разъезжаются по сборным?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:21
Усач прав, ребят надо держать в тонусе, мало лт чего может произойти, надеемся.
vts9564t6mcg
vts9564t6mcg
сегодня в 08:06
Тут он прав
66exugvdjpaa
66exugvdjpaa
сегодня в 07:56
Это просто слова
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:55
Играть надо,с любой сборной!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:51
Обязательно проведем.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:44
Проводить игры конечно надо. Только настрой все равно не очень будет.
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