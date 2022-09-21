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Наумов: «Многие легионеры сейчас покинут РПЛ, кроме некоторых бразильцев»

вчера, 23:51

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный отъезд иностранных футболистов из Премьер-Лиги.

«Я думаю сейчас еще больше легионеров будут приостанавливать контракты. В первой половине года было непонятно, на сколько Россию исключили. Сейчас можно сказать, что это надолго. Евро-2024 и чемпионат мира-2026 мы пропустим. Легионеры теперь поняли, что это надолго. Для них РПЛ была трамплином в Европу, теперь они этого лишились. Может, часть бразильцев останется, которые нашли здесь свою судьбу. Они адаптировались в России, имеют хорошие зарплаты. Бразильцы „Зенита“ вряд ли уйдут. Клаудиньо и Малколму все нравится, жизнь удалась, зачем им что-то искать. Многие иностранцы будут уезжать – это неизбежно. С этим надо смириться», – сказал Наумов.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Может оно и к лучшему
протон
протон
сегодня в 00:13
Зенитовским и еврокубки не нужны,лишь деньги халявные на карман капали!Они сами наверно удивляются, что им такие бабки платят и боятся спугнуть такое счастье!
протон
протон
сегодня в 00:12
Зенитовские точно останутся. Такие контракты им в Европе не дадут.
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Будем играть своими
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:54
Скатертью дорога
Futurista
Futurista
вчера в 23:54, ред.
В Бразилии еще много футболистов...

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