Наумов: «Многие легионеры сейчас покинут РПЛ, кроме некоторых бразильцев»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный отъезд иностранных футболистов из Премьер-Лиги.
«Я думаю сейчас еще больше легионеров будут приостанавливать контракты. В первой половине года было непонятно, на сколько Россию исключили. Сейчас можно сказать, что это надолго. Евро-2024 и чемпионат мира-2026 мы пропустим. Легионеры теперь поняли, что это надолго. Для них РПЛ была трамплином в Европу, теперь они этого лишились. Может, часть бразильцев останется, которые нашли здесь свою судьбу. Они адаптировались в России, имеют хорошие зарплаты. Бразильцы „Зенита“ вряд ли уйдут. Клаудиньо и Малколму все нравится, жизнь удалась, зачем им что-то искать. Многие иностранцы будут уезжать – это неизбежно. С этим надо смириться», – сказал Наумов.
https://youtu.be/yGDyhkHJsUM