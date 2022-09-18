Круговой заменит Дивеева в сборной России

Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор защитника «Зенита» Даниила Кругового вместо получившего травму Игоря Дивеева.
«Круговой присутствовал в расширенном списке игроков, который тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным объявил 7 сентября. Футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске с 19 сентября», – сообщил РФС.
В его отсутствие основным центральным защитником наверно станет Осипенко в пару к Джикии
В его отсутствие основным центральным защитником наверно станет Осипенко в пару к Джикии
но уже не въедешь в рай.
но уже не въедешь в рай.