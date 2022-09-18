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Круговой заменит Дивеева в сборной России

сегодня, 11:58

Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор защитника «Зенита» Даниила Кругового вместо получившего травму Игоря Дивеева.

«Круговой присутствовал в расширенном списке игроков, который тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным объявил 7 сентября. Футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске с 19 сентября», – сообщил РФС.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:05
Жаль что Дивеев получил серьёзную травму. Желаю ему успешного лечения
В его отсутствие основным центральным защитником наверно станет Осипенко в пару к Джикии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:57
Без Дивея будет не просто!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:54
Вызывай-не вызывай,
но уже не въедешь в рай.
nbrxqg6atz5e
nbrxqg6atz5e
сегодня в 12:49
ну вот и нашли...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:24
Достойная замена.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:02
Думаю, что сейчас вообще можно хоть кого вызывать...
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