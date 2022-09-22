Жоаозиньо: «Может, Малком и Клаудиньо захотят сыграть за сборную России?»

Полузащитник «Сочи» прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» и могут принять российское гражданство.

Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России.