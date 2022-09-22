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Жоаозиньо: «Может, Малком и Клаудиньо захотят сыграть за сборную России?»

сегодня, 13:14

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал информацию о том, что футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо могут принять российское гражданство.

Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России.

Уверен, что приняв российское гражданство, они смогут долго играть в РПЛ. До этого уже было несколько примеров, я в том числе, ха-ха. Их паспорта помогут «Зениту» покупать еще других иностранцев и не бояться лимита. Кто знает, может они и за сборную захотят сыграть?

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 13:43
Хотеть не запрещено.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:16
Думаю возможности у них не будет
Гость
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