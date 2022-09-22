Гайич: «Любой футболист ЦСКА мог бы заиграть в Лиге 1»

Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил Российскую Премьер-Лигу и французскую Лигу 1.
Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл еще ребенком. РПЛ и Лига 1 — первенства абсолютно разного типа.
Кто бы из ЦСКА смог заиграть во Франции? Каждый игрок нашей команды. Я? Ха-ха! Для меня не проблема, я уже играл там. Сейчас футбол это сплав удачи и труда. Если ты хорошо тренируешься и стараешься, то способен заиграть где угодно. Мы видим трансферы из РПЛ в Англию и другие топ-лиги. Сейчас ни у кого не вызывает трудности заиграть в любом чемпионате.
Гайич выступал за «Бордо» с 2015 по 2019 год.
Критика только полезна. Будь здрав.
Критика только полезна. Будь здрав.
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А этот парень производил нормальное впечатление.
Оказывается напрочь оторван от реальности!
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А этот парень производил нормальное впечатление.
Оказывается напрочь оторван от реальности!
(с небольшой натяжкой)))))
(с небольшой натяжкой)))))