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Гайич: «Любой футболист ЦСКА мог бы заиграть в Лиге 1»

сегодня, 14:14

Защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил Российскую Премьер-Лигу и французскую Лигу 1.

Не знаю, как сравнить эти чемпионаты. Во Франции я играл еще ребенком. РПЛ и Лига 1 — первенства абсолютно разного типа.

Кто бы из ЦСКА смог заиграть во Франции? Каждый игрок нашей команды. Я? Ха-ха! Для меня не проблема, я уже играл там. Сейчас футбол это сплав удачи и труда. Если ты хорошо тренируешься и стараешься, то способен заиграть где угодно. Мы видим трансферы из РПЛ в Англию и другие топ-лиги. Сейчас ни у кого не вызывает трудности заиграть в любом чемпионате.

Гайич выступал за «Бордо» с 2015 по 2019 год.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 16:02
Может кто и ругает, но только не я.
Критика только полезна. Будь здрав.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 15:46
А в Лиге 1 когда появится местное Торпедо?
makkie
makkie ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 14:57
Что вы тогда каждый тур ругаете Облякова, Дивеева, Зделаара, Чалова и прочих за невнятную игру? Какая Лига 1, единицы из цска выдержат её уровень. А про АПЛ и говорить нечего!
makkie
makkie
сегодня в 14:56
Мы видим трансферы из РПЛ в Англию и другие топ-лиги. Сейчас ни у кого не вызывает трудности заиграть в любом чемпионате.
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А этот парень производил нормальное впечатление.
Оказывается напрочь оторван от реальности!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:37
Где он видит трансферы из РПЛ в Англию?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:26
ЦСКА кузнеца игроков высокого уровня и это факт. Так что Милан скорее прав,
(с небольшой натяжкой)))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:18
Скорей всего он прав!
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