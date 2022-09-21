«Реал» может продлить контракт с Модричем до 2024 года

Лука Модрич может продлить контракт с «Реалом» до 2024 года.
Полузащитник не собирается завершать карьеру, пока физические кондиции позволяют ему выступать на высоком уровне. В следующем году мадридский клуб обсудит с хавбеком подписание нового контракта сроком до 2024 года. Также «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.
Модричу к следующему сезону будет уже 38 лет, но он все еще показывает отличную игру. Да, его уже не хватает на все 90 мин активной игры, но то время которое Лука проводит на поле, он приносит очень много пользы команде. Не обязательно бегать 90 мин как Вини что бы сделать гол, можно одной умной передачей сделать этот гол, а в арсенале Модрича таких передач достаточно! Плюс он все так же хорошо бьет издалии и все еще забивает голы. Так что вероятность продления контракта еще на год вполне вероятен!!!
Модричу к следующему сезону будет уже 38 лет, но он все еще показывает отличную игру. Да, его уже не хватает на все 90 мин активной игры, но то время которое Лука проводит на поле, он приносит очень много пользы команде. Не обязательно бегать 90 мин как Вини что бы сделать гол, можно одной умной передачей сделать этот гол, а в арсенале Модрича таких передач достаточно! Плюс он все так же хорошо бьет издалии и все еще забивает голы. Так что вероятность продления контракта еще на год вполне вероятен!!!