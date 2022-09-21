«Реал» может продлить контракт с Модричем до 2024 года

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сегодня, 22:37

может продлить контракт с «Реалом» до 2024 года.

Полузащитник не собирается завершать карьеру, пока физические кондиции позволяют ему выступать на высоком уровне. В следующем году мадридский клуб обсудит с хавбеком подписание нового контракта сроком до 2024 года. Также «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.