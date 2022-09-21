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«Реал» может продлить контракт с Модричем до 2024 года

сегодня, 22:37

Лука Модрич может продлить контракт с «Реалом» до 2024 года.

Полузащитник не собирается завершать карьеру, пока физические кондиции позволяют ему выступать на высоком уровне. В следующем году мадридский клуб обсудит с хавбеком подписание нового контракта сроком до 2024 года. Также «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.

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Реал  Модрич Лука
Перевод с as.com
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:56
Всем известно, что Перес неохотно продлеват контракты с игроками кому за 30 и никакой звездный статус не влияет на его решение.
Модричу к следующему сезону будет уже 38 лет, но он все еще показывает отличную игру. Да, его уже не хватает на все 90 мин активной игры, но то время которое Лука проводит на поле, он приносит очень много пользы команде. Не обязательно бегать 90 мин как Вини что бы сделать гол, можно одной умной передачей сделать этот гол, а в арсенале Модрича таких передач достаточно! Плюс он все так же хорошо бьет издалии и все еще забивает голы. Так что вероятность продления контракта еще на год вполне вероятен!!!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 22:56
Хорват ещё в полном порядке!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:39
Ну что ж пока тянет пусть играет!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:39
Почему нет.
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