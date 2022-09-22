Франция победила Австрию в Лиге Наций .

Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче 5-го тура Лиги Наций (2:0).
Килиан Мбаппе открыл счет на 56-й минуте, а Оливье Жиру на 65-й забил второй гол команды.
После матча французы расположились на 3-й строчке группы 1 Лиги А (5 очков), австрийцы замыкают таблицу (4 балла).
Франция вымучила эту победу. Ну нет команды у Франции. Если бы не индивидуальные действия и класс некоторых футболистов по фамилии Мбаппе и Жиру , незнаю вообще как бы и чем закончилось это противостояние. Время Дидье Дешама у руля сборной уверенно катится к завершению . Пора уже выходить на новый уровень для сборной во главе с Зиданом . На мой субъективный взгляд время Зидана пришло. С Дешамом сборной уже ничего хорошего не ждёт. Последние игры и вся статистика, тому яркое подтверждение. Пора уже самому сделать этот мужской шаг и разорвать контракт со сборной. И это лучшее что можно сделать в этой ситуации. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Франция вымучила эту победу. Ну нет команды у Франции. Если бы не индивидуальные действия и класс некоторых футболистов по фамилии Мбаппе и Жиру , незнаю вообще как бы и чем закончилось это противостояние. Время Дидье Дешама у руля сборной уверенно катится к завершению . Пора уже выходить на новый уровень для сборной во главе с Зиданом . На мой субъективный взгляд время Зидана пришло. С Дешамом сборной уже ничего хорошего не ждёт. Последние игры и вся статистика, тому яркое подтверждение. Пора уже самому сделать этот мужской шаг и разорвать контракт со сборной. И это лучшее что можно сделать в этой ситуации. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !