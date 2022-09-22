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Франция победила Австрию в Лиге Наций

вчера, 23:38
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче 5-го тура Лиги Наций (2:0).

Килиан Мбаппе открыл счет на 56-й минуте, а Оливье Жиру на 65-й забил второй гол команды.

После матча французы расположились на 3-й строчке группы 1 Лиги А (5 очков), австрийцы замыкают таблицу (4 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:53
Франция победила Австрию в Лиге Наций .
Франция вымучила эту победу. Ну нет команды у Франции. Если бы не индивидуальные действия и класс некоторых футболистов по фамилии Мбаппе и Жиру , незнаю вообще как бы и чем закончилось это противостояние. Время Дидье Дешама у руля сборной уверенно катится к завершению . Пора уже выходить на новый уровень для сборной во главе с Зиданом . На мой субъективный взгляд время Зидана пришло. С Дешамом сборной уже ничего хорошего не ждёт. Последние игры и вся статистика, тому яркое подтверждение. Пора уже самому сделать этот мужской шаг и разорвать контракт со сборной. И это лучшее что можно сделать в этой ситуации. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Gahi
Gahi
вчера в 23:52
Важная победа для Франции которая даёт возможность уйти ей от последнего места в группе.
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