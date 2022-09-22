Франция победила Австрию в Лиге Наций .

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вчера, 23:38

Сборная Франции обыграла команду Австрии в матче 5-го тура Лиги Наций (2:0).

Килиан Мбаппе открыл счет на 56-й минуте, а Оливье Жиру на 65-й забил второй гол команды.

После матча французы расположились на 3-й строчке группы 1 Лиги А (5 очков), австрийцы замыкают таблицу (4 балла).