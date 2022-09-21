Шотландия разгромила Украину в Лиге наций

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вчера, 23:55

Шотландия в перенесенном матче первого тура Лиги наций победила дома Украину 3:0 и вышла на первое место в группе. Украина опустилась на второе.

На 70-й минуте Джон МакГинн открыл счёт, а добил Украину дубль Линдона Дайкса за 7 минут.