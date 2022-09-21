Шотландия разгромила Украину в Лиге наций

Шотландия в перенесенном матче первого тура Лиги наций победила дома Украину 3:0 и вышла на первое место в группе. Украина опустилась на второе.
На 70-й минуте Джон МакГинн открыл счёт, а добил Украину дубль Линдона Дайкса за 7 минут.
Шотландия в перенесенном матче первого тура Лиги наций победила дома Украину 3:0 и вышла на первое место в группе. Украина опустилась на второе.
На 70-й минуте Джон МакГинн открыл счёт, а добил Украину дубль Линдона Дайкса за 7 минут.
Радостных побед над украинцами хоть отбавляй:
Уэльсу они продули в решающем матче
Динамо Киев Бенфике уступил по сумме двух матчей 0:5 и вылетело из ЛЧ
Да и прошлогодние 0:4 от Англии на ЧЕ очень греют душу
Радостных побед над украинцами хоть отбавляй:
Уэльсу они продули в решающем матче
Динамо Киев Бенфике уступил по сумме двух матчей 0:5 и вылетело из ЛЧ
Да и прошлогодние 0:4 от Англии на ЧЕ очень греют душу
Дэвид, я не болельщик сб.Дании. Но помню эту команду на ЧЕ в 1992. Прекрасная была команда! А еще, почему симпатизирую датчанам? Вы не поверите, Дэвид. Дело в том, что во время оккупации фашистами Дании, когда датских евреев угоняли в концлагеря, король Дании, в знак протеста, одел жёлтую звезду и прошелся маршем протеста улицами Копенгагена. Это- достойно Уважения!!!
Дэвид, я не болельщик сб.Дании. Но помню эту команду на ЧЕ в 1992. Прекрасная была команда! А еще, почему симпатизирую датчанам? Вы не поверите, Дэвид. Дело в том, что во время оккупации фашистами Дании, когда датских евреев угоняли в концлагеря, король Дании, в знак протеста, одел жёлтую звезду и прошелся маршем протеста улицами Копенгагена. Это- достойно Уважения!!!
Думаю что сборная Шотландии победит в оставшихся двух матчах Лиги Наций.
The Lumineers - Scotland, песня в жанре фолк, решил добавить как своего рода аккомпанемент предмету обсуждения, у неё весьма шотландская атмосфера, плюс ещё можно сказать в целом довольно классический стиль.
Думаю что сборная Шотландии победит в оставшихся двух матчах Лиги Наций.
The Lumineers - Scotland, песня в жанре фолк, решил добавить как своего рода аккомпанемент предмету обсуждения, у неё весьма шотландская атмосфера, плюс ещё можно сказать в целом довольно классический стиль.
Мы- цивилизованные люди.
Мы- цивилизованные люди.
https://www.youtube.com/watch?v=ag8i_peC30M