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Шотландия разгромила Украину в Лиге наций

вчера, 23:55
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия3 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Шотландия в перенесенном матче первого тура Лиги наций победила дома Украину 3:0 и вышла на первое место в группе. Украина опустилась на второе.

На 70-й минуте Джон МакГинн открыл счёт, а добил Украину дубль Линдона Дайкса за 7 минут.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 01:31
Почему хоть какой то?
Радостных побед над украинцами хоть отбавляй:
Уэльсу они продули в решающем матче
Динамо Киев Бенфике уступил по сумме двух матчей 0:5 и вылетело из ЛЧ
Да и прошлогодние 0:4 от Англии на ЧЕ очень греют душу
Zola
Zola
сегодня в 01:21
На классе!
Tex
Tex
сегодня в 01:07
Народ собрался, хоть какой то победе над украинцами порадоваться...
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:59
ой как хорошо)) шотландия с победой.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:42, ред.
Спасибо, Дэвид!!!
Дэвид, я не болельщик сб.Дании. Но помню эту команду на ЧЕ в 1992. Прекрасная была команда! А еще, почему симпатизирую датчанам? Вы не поверите, Дэвид. Дело в том, что во время оккупации фашистами Дании, когда датских евреев угоняли в концлагеря, король Дании, в знак протеста, одел жёлтую звезду и прошелся маршем протеста улицами Копенгагена. Это- достойно Уважения!!!
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32
Понятно, спасибо. Нынешняя сборная Дании мне тоже весьма симпатична, не болею, но можно сказать переживаю за неё, если брать нынешнюю версию и не столь давние.

Думаю что сборная Шотландии победит в оставшихся двух матчах Лиги Наций.

The Lumineers - Scotland, песня в жанре фолк, решил добавить как своего рода аккомпанемент предмету обсуждения, у неё весьма шотландская атмосфера, плюс ещё можно сказать в целом довольно классический стиль.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:30
А ведь не так давно, в отборе- Украина выиграла у Шотландии.
Capral
Capral
сегодня в 00:28
Друзья, все те, кто болели за Шотландию! Всецело разделяю вашу радость, но прошу без лишних эмоций. В противном случае ветку прикроют. Будет жаль....
Мы- цивилизованные люди.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:24
Нет, Дэвид, Шотландии я не симпатизирую. Симпатизирую сб. Дании. Дэвид, скажите пожалуйста, а что это за композиция?
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 00:24
Молодцы шотландцы!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:19, ред.
"Шотландия разгромила Украину"...неплохо звучит... и всего за 90 мин..."в Лиге наций"...да, была когда то такая организация...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:13
Красавцы!!!
протон
протон
сегодня в 00:10
Думаю ветку закроют
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:05
Сочувствую украинцам, нашим братьям. Без иронии.
ar7ttck73r6k
ar7ttck73r6k
сегодня в 00:04
Счёт по игре
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:02
Симпатизируете сборной Шотландии?
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:56
Присоединяюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:55
С победой Шотландия
Гость
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