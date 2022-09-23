«Коринтианс» хочет выкупить Альберто у «Зенита»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро Алве заявил, что клуб хочет выкупить нападающего у «Зенита».

Мне очень нравится Юри. Он много работает с мячом, усердно тренируется, ведет игру команды на поле. Я вижу, что с большим количеством тренировок команда лучше выглядит на поле. Альберто помогает нам как в глубине поля, так и в создании моментов, участвует в забитых голах. Мы хотим купить его, но время еще есть. «Зенит» приобрел Юри за 25 миллионов евро, но использовал очень мало. Однако это желание у нас есть и «Зениту» об этом известно.