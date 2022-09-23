Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Коринтианс» хочет выкупить Альберто у «Зенита»

сегодня, 10:44

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро Алве заявил, что клуб хочет выкупить нападающего Юри Альберто у «Зенита».

Мне очень нравится Юри. Он много работает с мячом, усердно тренируется, ведет игру команды на поле. Я вижу, что с большим количеством тренировок команда лучше выглядит на поле. Альберто помогает нам как в глубине поля, так и в создании моментов, участвует в забитых голах. Мы хотим купить его, но время еще есть. «Зенит» приобрел Юри за 25 миллионов евро, но использовал очень мало. Однако это желание у нас есть и «Зениту» об этом известно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» ждёт Захаряна, Сафонову пора в Европу. Анализируем, кто первый покинет РПЛ
Вчера, 14:52Максим Тарасов в блоге Футбольный СкаутКомментарии8
Агент Изидора опроверг уход футболиста из «Локомотива» из-за мобилизации
21 сентября
«Зенит» и «Фиорентина» интересовались Кутеповым
21 сентября
Яровинский рассказал, какую зарплату Дзюба получал бы в «Рубине»
21 сентября
Отец Сазонова рассказал, что Саба отказался перейти в «Эспаньол»
19 сентября
У Дзагоева были варианты продолжения карьеры в ОАЭ, Турции и Катаре
19 сентября
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:48
Миллер ни за что не отдаст дешевле чем за 30 млн. Аренда кончится, он вернется в Зенит и Газпром даст ему контракт 8 млн евро, что им бюджетных денег жалко.
sr7tsaxkey7e
sr7tsaxkey7e
сегодня в 12:02
Платите и берите его...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:32
А зачем выкупить ?:
Свистнице и он уйдет бесплатно, согласно правил УЕФА.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:18
Да пусть заберают, хоть какие-то деньги выручат , а то всё равно может и бесплатно уйти.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:12
За треть цены бразильцы только его купят, а может иза четверть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:04
Скоро оптом будут друг у друга покупать и продавать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:00
Смотря сколько заплатить готовы...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:49, ред.
Здравствуй,мучача, это я -твой Луис Альберто...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:48
Неужто 50 000 рублей накопили)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:46
Ну и флаг ему в руки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 