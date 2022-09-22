«Челси» ждет Захаряна, Сафонову пора в Европу. Анализируем, кто первый покинет РПЛ

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вчера, 14:52

Это лидеры своих клубов.

Для России громкие трансферы в иностранные чемпионаты – редкость. За последние годы – Головин в «Монако», Алексей Миранчук — в «Аталанту», Влашич и Крал — в «Вест Хэм», Шомуродов — в «Дженоа» (затем – в «Рому»). В этот список мог попасть и Арсен Захарян, но у «Динамо» не сложилось с «Челси». Пока мы изолированы от европейской футбольной жизни, остается только гадать, кто уйдет на повышение первым.

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Самый дорогой голкипер в РПЛ по версии Transfermarkt уже в 21 год являлся основным в «Краснодаре». Южане много пропускали на старте нынешнего чемпионата, однако без Сафонова на воротах количество пропущенных голов бы значительно увеличилось. На данный момент Матвей – стопроцентный лидер «быков» с тремя «сухарями» в активе. Он уже созрел для нового вызова – желательно в зарубежном первенстве.

Арсен Захарян, «Динамо»

При том, что у 19-летнего хавбека не получилось летом перейти в «Челси», лондонцы, судя по всему, интерес к игроку сохраняют. Юный талант быстро влился в основной состав «бело-голубых» – за счет футбольного интеллекта, своевременных открываний, острых передач. Да, в английском гранде Арсен точно бы стал игроком глубокой ротации – зато открыл бы новое пространство для роста. У него достаточно таланта, чтобы «Челси» сохранил интерес до зимы и попробовал бы его подписать снова.

Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Продукт академии «быков» в лучшем его проявлении. Эдуард отлично бьет штрафные, выверенными передачи выводит одноклубников на свободное пространство (гол Олусегуна «Оренбургу» с его ассистом – просто космос). Он в числе лидеров по количеству передач за игру. А еще Сперцян дает огромный объем в работе с мячом – действует не только в финальной трети, но и опускается к центру поля для продвижения мяча. В слухах о его переходе еще нет конкретики, но есть вероятность оказаться в Бундеслиге или чемпионате Франции.

Вендел, «Зенит»

Можно было бы включить в список и Малкома с Клаудиньо, но им слишком нравится зарплата в «Зените». Вендел незаменим для питецев, когда речь идет о развитии атаки, 72.4 передачи за матч – лучший показатель в команде, плюс 92.1 % их точности. Отличное взаимопонимание с остальными легионерами лишь подчеркивает его сильные качества и включенность в игру. Пора бы сделать шаг вперед.

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Работяга, который почти не допускает явных провалов в опорной зоне. На фоне ужасного «Локомотива» Дмитрий все же старается сдерживать атаки соперников – включался по Клаудиньо и Малкому в матче «Зенитом» даже при счете 0:4, пытается компенсировать обрезы игроков обороны. Контракт Баринова с «Локо» истекает этим летом, что позволяет кандидатам на полузащитника рассчитывать на более скромную сумму компенсации.

Даниил Фомин, «Динамо»

Опорник помогает Норманну адаптироваться в новом клубе и часто остается в опорной зоне, хотя номинально располагается ближе к атаке. В поединке с «Зенитом» часто можно было видеть, как Даниил открывается под передачу от центральных защитников – Норманна могли накрыть при получении мяча. Летом сообщалось, что на хавбека «Динамо» нацелен «Фрайбург», сам Фомин дал предварительное согласие. Без него у «бело-голубых» добавится проблем на и без того дефицитной позиции.

Даниил Глебов, «Ростов»

«Спартак» мог получить довольно качественного опорника в лице Глебова прошлой осенью. В итоге Даниил продолжил прогрессировать в «Ростове» и сейчас стал одним из надежных лидеров южан. 22-летний полузащитник уверенно действует в обороне, на его счету 2.1 перехвата за матч, и в той же мере нацелен на атаку. У Глебова плотный дальний удар, он отвечает требованиям Валерия Карпина в прессинге. На данном этапе Даниил точно не затеряется в клубе выше классом.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Новая надежда сборной России в центре обороны – и снова из ЦСКА . Он частично компенсирует уход на «пенсию» Игнашевича и братьев Березуцких, крайне надежен – поэтому Федотов постоянно ставит его в старт вместе с Зайнутдиновым. Пока Роша привыкает к «армейцам», именно Дивеев – главная функция на своей позиции. Центрбек попал на глаза итальянским командам, сначала говорили о потенциальном переходе в «Болонью», затем – о «Наполи». Тяжелая травма вносит свои коррективы, однако на дальней дистанции Игорь способен выдержать планку неаполитанцев.

Хесус Медина, ЦСКА

Парагваец по-настоящему блеснул в ЦСКА с приходом Владимира Федотова. Хесус с Карраскалем и Чаловым образует атакующую тройку красно-синих, в которой четко распределены обязанности. Медина, в отличие от Хорхе, более ориентирован на амплуа диспетчера – не жадничает и раздает передачи, выводя напарников под удар. Это один из наиболее ярких легионеров в России – хотя тягаться с бразильцами «Зенита» и Промесом из «Спартака» тяжело.

Вильсон Изидор, «Локомотив»

«Железнодорожники» предрасположены к продаже своих активов – из-за результатов «красно-зеленых», из-за спроса на французов на родине. Вильсон быстро сник после ударной второй половины прошлого сезона, но даже так его наверняка согласится купить кто-то из Лиги 1 – по такому пути уже пошел Алексис Бека-Бека, который тоже после приобретения не оправдывал ожиданий. Последние события лишь послужат дополнительной мотивацией к отъезду – агент француза уже не уверен, что Изидор останется в российском коллективе. В более благоприятной среде проявлять себя куда легче.