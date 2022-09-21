«Зенит» и «Фиорентина» интересовались Кутеповым

Защитник «Торпедо» рассказал, что мог перейти из «Спартака» в «Зенит» или «Фиорентину».

У меня был вариант перейти в «Зенит», были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира – летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришел Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак». В 2020-м все осталось на уровне разговоров.

После чемпионата мира был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. «Спартак» был более настойчив в вопросе продления контракта.

C «Фиорентиной» все тянулось довольно долго, а «Спартак» торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чем не жалею.