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«Зенит» и «Фиорентина» интересовались Кутеповым

сегодня, 12:46

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что мог перейти из «Спартака» в «Зенит» или «Фиорентину».

У меня был вариант перейти в «Зенит», были переговоры. Первый раз: сразу после чемпионата мира – летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришел Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак». В 2020-м все осталось на уровне разговоров.

После чемпионата мира был вариант с «Фиорентиной». Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. «Спартак» был более настойчив в вопросе продления контракта.

C «Фиорентиной» все тянулось довольно долго, а «Спартак» торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чем не жалею.

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kqhkb933rdrp
kqhkb933rdrp
сегодня в 13:08
Это только слова....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:06
А я вот помню меня пригласил Реал!Но блин я проснулся)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:55
Наверное там некому мячики на тренировках подавать.
Гость
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