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Отец Сазонова рассказал, что Саба отказался перейти в «Эспаньол»

вчера, 21:56

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, рассказал, что его сын отказался от перехода в «Эспаньол».

В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо». Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо». Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:14
Вопрос в порядочности. Тренер говорит, что Сазонов в последний момент всех кинул, отец говорит «при мне мой сынуля не врал». Я вот не вижу абсолютно никаких причин Галактионову обманывать — Сазонов не талант поколения, за потерю которого нужно срочно оправдаться, не украинец, который чуть не перешёл в сборную России — это обычный подающий надежды футболист, коих появляется каждый год с десяток и лишь единицы из которых становятся добротными игроками. Поэтому, полагаю, тренеру нет смысла устраивать скандал на ровном месте. Если тренер говорит правду, то его праведный гнев полностью понятен, а риторика отца Сазонова похожа на обычную попытку обеления.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:32
Очен много сазоновых стало в новостях
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:25
Ждали в "Эспаньоле" Сабу
(говорят,там злые бабы),
звали,говорят,в "Реал"
только он в штаны ...
в "Барселону" не с руки-
там повсюду чудаки,
коммунисты и смутьяны-
хуже только обезьяны.
"Сити" звал наперебой,
только не пойму-какой,
и с "Баварией" контракт
разорвал я-это факт!

И осталось топать прямо
мне в московское "Динамо"-
тишина там,и покой!
Со святыми упокой...
drug01
drug01
вчера в 22:18
Так решил сам!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:13
Теперь устанем читать
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:10
Ну и дурик, что не поехал в Испанию!
ypqqfyjan9vd
ypqqfyjan9vd
вчера в 22:08
Удивительно, но факт...
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