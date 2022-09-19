Отец Сазонова рассказал, что Саба отказался перейти в «Эспаньол»

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, рассказал, что его сын отказался от перехода в «Эспаньол».
В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо». Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо». Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными.
(говорят,там злые бабы),
звали,говорят,в "Реал"
только он в штаны ...
в "Барселону" не с руки-
там повсюду чудаки,
коммунисты и смутьяны-
хуже только обезьяны.
"Сити" звал наперебой,
только не пойму-какой,
и с "Баварией" контракт
разорвал я-это факт!
И осталось топать прямо
мне в московское "Динамо"-
тишина там,и покой!
Со святыми упокой...
(говорят,там злые бабы),
звали,говорят,в "Реал"
только он в штаны ...
в "Барселону" не с руки-
там повсюду чудаки,
коммунисты и смутьяны-
хуже только обезьяны.
"Сити" звал наперебой,
только не пойму-какой,
и с "Баварией" контракт
разорвал я-это факт!
И осталось топать прямо
мне в московское "Динамо"-
тишина там,и покой!
Со святыми упокой...