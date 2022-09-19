Отец Сазонова рассказал, что Саба отказался перейти в «Эспаньол»

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» , рассказал, что его сын отказался от перехода в «Эспаньол».

В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо». Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с «Динамо». Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными.