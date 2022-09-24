Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Даниэль Алвес: «Роналду — пример того, как надо трудиться»

сегодня, 00:52

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес в положительном ключе отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Я обожаю Криштиану. Мы больше не играем за «Барселону» или «Реал», наверное, сейчас я имею право это говорить. Криштиану — пример того, как надо трудиться. Он показывает, что усердная работа позволяет конкурировать с лучшими. Я очень его уважаю, об этом я ему говорил.

Если сравнивать, то как игрок я ближе к Криштиану, чем к Лео Месси, из-за работы, а не из-за таланта. Поскольку Лео талантлив от природы. Он родился с этим умением и находится в другом мире, который лишь он способен постичь.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фред: «Я просто стараюсь трудиться по максимуму»
Вчера, 23:29
Венгер полагает, что у «Арсенала» высокие шансы на победу в Премьер-Лиге
Вчера, 20:58
Хаверц: «Футбол очень динамичен, в любой момент может произойти что угодно»
Вчера, 20:39
Холанд: «Я болею за „Манчестер Сити“ всю свою жизнь»
Вчера, 19:47
Главный тренер сборной Киргизии: «Мне жаль сборную России»
Вчера, 16:56
Мартинес: «Я доволен игрой команды»
Вчера, 12:11
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:18, ред.
Соглашусь, правильная точка зрения. Роналду работяга, многого достиг упорством и трудом. Ну а Месси... У него действительно недостижимый уровень.
Наглядный пример, как добиться успеха в любой сфере. Один по максимуму использовал свой талант, чтобы стать успешным, другой усердной, упорной работой добился максимального успеха
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:03, ред.
Труд облагораживает !) Удачи тебе Рон .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 