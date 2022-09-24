Даниэль Алвес: «Роналду — пример того, как надо трудиться»

Бывший защитник «Барселоны» в положительном ключе отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Я обожаю Криштиану. Мы больше не играем за «Барселону» или «Реал», наверное, сейчас я имею право это говорить. Криштиану — пример того, как надо трудиться. Он показывает, что усердная работа позволяет конкурировать с лучшими. Я очень его уважаю, об этом я ему говорил.

Если сравнивать, то как игрок я ближе к Криштиану, чем к Лео Месси, из-за работы, а не из-за таланта. Поскольку Лео талантлив от природы. Он родился с этим умением и находится в другом мире, который лишь он способен постичь.