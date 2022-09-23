Хаверц: «Футбол очень динамичен, в любой момент может произойти что угодно»

Полузащитник «Челси» высказался об увольнении с поста главного тренера «синих».

Увольнение Тухеля меня поразило, особенно если учесть, наш уровень игры и завоеванные трофеи в недавнем прошлом. Сейчас мы занимаем шестое место в таблице, не следует говорить о неудачном начале сезона – и у нас много новых футболистов, которым сперва необходимо адаптироваться. Футбол очень динамичен, в любой момент может произойти что угодно. Наш новый тренер производит хорошее впечатление, у нас неплохой состав. Я думаю, все наладится.