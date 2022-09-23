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Хаверц: «Футбол очень динамичен, в любой момент может произойти что угодно»

сегодня, 20:39

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих».

Увольнение Тухеля меня поразило, особенно если учесть, наш уровень игры и завоеванные трофеи в недавнем прошлом. Сейчас мы занимаем шестое место в таблице, не следует говорить о неудачном начале сезона – и у нас много новых футболистов, которым сперва необходимо адаптироваться. Футбол очень динамичен, в любой момент может произойти что угодно. Наш новый тренер производит хорошее впечатление, у нас неплохой состав. Я думаю, все наладится.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 22:24
Игроку похоже всё равно кто будет тренером.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 22:05
Он многое не понимает
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:50
Есть такое, есть.
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