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Главный тренер сборной Киргизии: «Мне жаль сборную России»

сегодня, 16:56
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России. Встреча состоится завтра, 24 сентября. Она будет проходить в Бишкеке.

Киргизы в РПЛ? Они могли бы там выступать при определенных обстоятельствах. Не в лидерах, но в хороших командах. По-человечески мне жалко сборную России. С такими футболистами эта команда должна играть на чемпионате мира. Мы не знаем, кто будет играть за Россию. Там много новых имен, поэтому не готовились, отталкиваясь от соперника. Я живу в Краснодаре, работаю тренером в Киргизии. Никто на меня не оказывает здесь давления.

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