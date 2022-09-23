Главный тренер сборной Киргизии: «Мне жаль сборную России»

Главный тренер сборной Киргизии поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России. Встреча состоится завтра, 24 сентября. Она будет проходить в Бишкеке.

Киргизы в РПЛ ? Они могли бы там выступать при определенных обстоятельствах. Не в лидерах, но в хороших командах. По-человечески мне жалко сборную России. С такими футболистами эта команда должна играть на чемпионате мира. Мы не знаем, кто будет играть за Россию. Там много новых имен, поэтому не готовились, отталкиваясь от соперника. Я живу в Краснодаре, работаю тренером в Киргизии. Никто на меня не оказывает здесь давления.