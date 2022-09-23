Венгер полагает, что у «Арсенала» высокие шансы на победу в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер «Арсенала» оценил шансы «канониров» на чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ .

Могу сказать, что у «Арсенала» достаточно неплохие шансы на победу в чемпионате Англии в текущем сезоне, поскольку я не вижу команды, которая явно доминирует. Думаю, это неплохая возможность. Конечно, это немного особенный сезон, поскольку впереди чемпионат мира, и неизвестно, насколько сильно это повлияет на игру команд и футболистов. Думаю, в этом сезоне есть неплохие возможности.