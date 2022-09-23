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Венгер полагает, что у «Арсенала» высокие шансы на победу в Премьер-Лиге

сегодня, 20:58

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы «канониров» на чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ.

Могу сказать, что у «Арсенала» достаточно неплохие шансы на победу в чемпионате Англии в текущем сезоне, поскольку я не вижу команды, которая явно доминирует. Думаю, это неплохая возможность. Конечно, это немного особенный сезон, поскольку впереди чемпионат мира, и неизвестно, насколько сильно это повлияет на игру команд и футболистов. Думаю, в этом сезоне есть неплохие возможности.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:45
После первого круга будет ясно кто на что претендует. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:36
Арсен к Арсеналу как всегда не объективен
протон
протон ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 21:57
Челси близко нет)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:52
Первая 4-ка - Ман Сити, Арсенал, Тоттенхэм и Ливерпуль.
протон
протон
сегодня в 21:49
Состав собрался хороший, молодой, с конкуренцией в каждой линии. Игра грамотная и умная. Но Ман Сити видится сильнее всех. Далее вполне возможно, что Арсенал сможет быть вторым. Но место в четверке должны занимать и попадать в ЛЧ!
Челси ждет долгий кризис с их владельцами и экспериментами с тренером. Ливерпуль с травмами и слабым стартом и игрой. Сити с новой игрой. Пока все работает но не понятно что будет дальше. Травма Холланда и все надо менять. Смогут ли играть меняя стиль?! Мю и тотэнхем не тянут на чемпионство.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 21:21
Не знаю, Венгер был тренером Арсенала долгие годы, и трудно искать здесь истинный анализ. Конечно, старт Арсенала лучше, чем у Ливерпуля, Челси, МЮ, Ман Сити, но это скорее похоже на старт Наполи в каждом году в Серии А: Наполи стартует очень хорошо, но Милан и Интер побеждают! Ювентус много раз стал чемпионом не стартуя как Наполи...

Скорее у Венгера есть очки, которые не показывают Ман Сити, и показывают остальных недоминирующих команд АПЛ.

Этот сезон будет похож на шахматную доску с неравномерно расположенными камнями. Мы видели такой сезон, тогда Лестер Сити стал чемпионом, потому что Ливерпуль, МЮ, Ман Сити и Челси, и тот же Арсенал не были страшными: хотя Лестер зажигал конечно, вопросов нет!

Арсеналу удачи! Ливерпуль не станет чемпионом, Манчестер Сити скорее всего станет.
6hct4wytr5w4
6hct4wytr5w4
сегодня в 21:13
Это его желание, игры покажут
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 21:05
Ну, раз Венгер сказал, то Ман. Сити может уже отдыхать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:59
Шансы есть у всех.
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