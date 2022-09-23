Венгер полагает, что у «Арсенала» высокие шансы на победу в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы «канониров» на чемпионство по итогам текущего сезона АПЛ.
Могу сказать, что у «Арсенала» достаточно неплохие шансы на победу в чемпионате Англии в текущем сезоне, поскольку я не вижу команды, которая явно доминирует. Думаю, это неплохая возможность. Конечно, это немного особенный сезон, поскольку впереди чемпионат мира, и неизвестно, насколько сильно это повлияет на игру команд и футболистов. Думаю, в этом сезоне есть неплохие возможности.
Челси ждет долгий кризис с их владельцами и экспериментами с тренером. Ливерпуль с травмами и слабым стартом и игрой. Сити с новой игрой. Пока все работает но не понятно что будет дальше. Травма Холланда и все надо менять. Смогут ли играть меняя стиль?! Мю и тотэнхем не тянут на чемпионство.
Челси ждет долгий кризис с их владельцами и экспериментами с тренером. Ливерпуль с травмами и слабым стартом и игрой. Сити с новой игрой. Пока все работает но не понятно что будет дальше. Травма Холланда и все надо менять. Смогут ли играть меняя стиль?! Мю и тотэнхем не тянут на чемпионство.
Скорее у Венгера есть очки, которые не показывают Ман Сити, и показывают остальных недоминирующих команд АПЛ.
Этот сезон будет похож на шахматную доску с неравномерно расположенными камнями. Мы видели такой сезон, тогда Лестер Сити стал чемпионом, потому что Ливерпуль, МЮ, Ман Сити и Челси, и тот же Арсенал не были страшными: хотя Лестер зажигал конечно, вопросов нет!
Арсеналу удачи! Ливерпуль не станет чемпионом, Манчестер Сити скорее всего станет.
Скорее у Венгера есть очки, которые не показывают Ман Сити, и показывают остальных недоминирующих команд АПЛ.
Этот сезон будет похож на шахматную доску с неравномерно расположенными камнями. Мы видели такой сезон, тогда Лестер Сити стал чемпионом, потому что Ливерпуль, МЮ, Ман Сити и Челси, и тот же Арсенал не были страшными: хотя Лестер зажигал конечно, вопросов нет!
Арсеналу удачи! Ливерпуль не станет чемпионом, Манчестер Сити скорее всего станет.