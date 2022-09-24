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Юран: «При всём уважении к Киргизии, но они слабее»

сегодня, 13:48
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран порассуждал о предстоящем товарищеском матче сборных России и Киргизии.

Жизнь продолжается. Если мы не попадаем в отбор на Евро-2024, то сборной всё равно надо продолжать жить. Самое главное, чтобы у парней в голове не появились мысли, что сборная ни к чему не готовится: важно не допустить изменения отношения к национальной команде. Карпин вызвал много молодёжи. Сейчас как раз то время — пока мы отстранены — чтобы посмотреть их и дать шанс.

Сейчас нет ни на кого давления — нужно побеждать. Играть первым номером и от себя. Как раз посмотреть молодёжь и заниматься футболом. При всём уважении к Киргизии, но они слабее. Жду обычный контрольный матч для сборных. Тренерскому штабу важно правильно донести игрокам, чтобы те не опускали руки. Это сборная России: если туда вызывают, то этой твой шанс.

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Все комментарии
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Что в отдельный день,в отдельно взятые 90+ минут,узнаем позже.Поклонники великого Мелкобританского футбола уже третий день потеют в составлении отмазок.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:01
Спасибо Юрану, что хоть просветил, а то мы не знали.
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