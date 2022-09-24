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Кавазашвили: «Мне всё равно, кто будет играть сегодня за сборную России»

сегодня, 13:25
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о предстоящем товарищеском матча сборной России с национальной командой Киргизии.

Мне абсолютно всё равно, выиграет Россия у Киргизии или нет. Мне главное увидеть, какой рисунок игры будет у команды — будут играть так, как и играли ранее, или же появится что-то новое? Мне всё равно, кто будет играть, потому что сейчас это не имеет никакого отношения в официальном плане. Почему? Это обычная товарищеская игра.

Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы. Мы будем стараться проверять новых футболистов, которых, как считает Карпин, можно привлекать в национальную сборную.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:13
Если взять основной контекст,изложенный в конце,то половину текста можно было бы и не произносить.Каждый любит футбол и играет в него как может.Чаще в низовом спорта больше,чем в "спорте высших достижений".
tcp7cacj83by
tcp7cacj83by
сегодня в 14:12
Главное чтобы играли старались для болельщиков!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:08
Вынуждены

Киргизы могут и обидеться

Кто их там вынудил, если бегали за киргизами с этим матчем и сам путин договаривался
yuszdfyg7zfs
yuszdfyg7zfs
сегодня в 13:34
все верно сказал...
Гость
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