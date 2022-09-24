Кавазашвили: «Мне всё равно, кто будет играть сегодня за сборную России»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили порассуждал о предстоящем товарищеском матча сборной России с национальной командой Киргизии.

Мне абсолютно всё равно, выиграет Россия у Киргизии или нет. Мне главное увидеть, какой рисунок игры будет у команды — будут играть так, как и играли ранее, или же появится что-то новое? Мне всё равно, кто будет играть, потому что сейчас это не имеет никакого отношения в официальном плане. Почему? Это обычная товарищеская игра.

Мы вынуждены играть со сборной, которая протянула нам руку дружбы. Мы будем стараться проверять новых футболистов, которых, как считает Карпин, можно привлекать в национальную сборную.