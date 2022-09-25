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Кейн: «Я болею за нашу сборную, несмотря ни на что»

25 сентября 2022, 13:18

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн рассказал о настроении национальной команды перед чемпионатом мира в Катаре. Ранее англичане досрочно вылетели в Лигу В Лиги Наций.

Мы не паникуем. Мы будем стремиться стать лучше. Разумеется, я сочувствую болельщикам. Я болею за нашу сборную, несмотря ни на что. Успешное выступление на чемпионате мира сгладит эффект от нашего выступления летом и осенью. Это главное.

Да, надо прибавлять. Болельщики всегда будут с нами. Я знаю, что они окажут нам поддержку в матче с Германией, а чемпионат мира принесет восторг, каким бы ни был результат. Надеюсь, мы сможем отплатить им хорошей игрой.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 сентября в 16:43, ред.
Вот что у англичан не отнять, так это способность послать му*аков (в данном случае Чеферина и Ко) "на хутор" в деликатной форме. Молодцы "львы", молодец Кейн - к словам и не подкопаешься.
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 13:32
Вполне адекватно. А как ещё.
wt3nwthe7g5m
wt3nwthe7g5m
25 сентября в 13:29
надежда умирает последней, надейся и жди...
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