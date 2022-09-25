Кейн: «Я болею за нашу сборную, несмотря ни на что»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии рассказал о настроении национальной команды перед чемпионатом мира в Катаре. Ранее англичане досрочно вылетели в Лигу В Лиги Наций.

Мы не паникуем. Мы будем стремиться стать лучше. Разумеется, я сочувствую болельщикам. Я болею за нашу сборную, несмотря ни на что. Успешное выступление на чемпионате мира сгладит эффект от нашего выступления летом и осенью. Это главное.

Да, надо прибавлять. Болельщики всегда будут с нами. Я знаю, что они окажут нам поддержку в матче с Германией, а чемпионат мира принесет восторг, каким бы ни был результат. Надеюсь, мы сможем отплатить им хорошей игрой.