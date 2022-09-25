Эвра верит, что Холанд поможет «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра уверен, что нападающий Эрлинг Холанд поможет «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов.
Холанд – машина. Перед воротами он действует хладнокровно, знает как двигаться. Для человека с такими физическими данными он очень резок. У Холанда кошачья пластика.
С ним команда вновь идет по верному пути. Это истинный форвард. Без нападающего МС становился чемпионом Англии, но в Лиге чемпионов возникали проблемы. Теперь у них не может быть оправданий.
Они проиграли финальный матч ЛЧ против «Челси», когда у них не было нападающего на поле. Теперь подобного не произойдет.