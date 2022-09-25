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Эвра верит, что Холанд поможет «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов

25 сентября 2022, 14:30

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра уверен, что нападающий Эрлинг Холанд поможет «Манчестер Сити» выиграть Лигу чемпионов.

Холанд – машина. Перед воротами он действует хладнокровно, знает как двигаться. Для человека с такими физическими данными он очень резок. У Холанда кошачья пластика.

С ним команда вновь идет по верному пути. Это истинный форвард. Без нападающего МС становился чемпионом Англии, но в Лиге чемпионов возникали проблемы. Теперь у них не может быть оправданий.

Они проиграли финальный матч ЛЧ против «Челси», когда у них не было нападающего на поле. Теперь подобного не произойдет.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 16:10
Без него точно не выиграли бы, а так есть шанс.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
25 сентября в 15:38
В последние годы МС прибавил в ЛЧ, Сначала вышли в финал, через год лишь случайный пенальти помешал МС выйти в финал. Всё больше матчей, в которых МС показывает характер - отыгрываются даже проигрывая в 2 мяча. Если Сити сохранит такой настрой и травмы не помешают, то победа в ЛЧ не заставит себя ждать.
2se46vhqw2cs
2se46vhqw2cs
25 сентября в 14:45
МС нужен другой тренер
протон
протон
25 сентября в 14:41
Дело не в Холанде и недостающем элементе Манчестер Сити, дело в самом Гвардиоле, он как обычно перемудрит и сольет, это уже как проклятье. В Барселоне получалось брать Лигу Чемпионов, потому что там невозможно было "перемудрить" Хави-Иньеста-Месси-Вилья работали как часы.
shlomo
shlomo
25 сентября в 14:40
По крайней мере игру он усилил
Гость
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