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Фофана: «Я дважды был близок к завершению карьеры»

25 сентября 2022, 14:19

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана заявил, что несколько раз думал о завершении карьеры профессионального футболиста.

Я дважды был близок к завершению карьеры. В первый раз я подумал, что все кончено, ибо я не провёл год в сборной U17, нахожусь во второй команде. Но я не сдался. Пришлось искать другие пути. Когда заканчиваешь учиться в школе, ты уже должен понимать, чего хочешь от жизни.

Через полгода я вновь об этом задумался. Я решил, что достаточно натерпелся. Тренер команды U19 как-то подошёл и сказал мне: «Это последний сезон. Если мы не добьёмся повышения в классе, я не буду удерживать тебя». Сейчас я получаю удовольствие от игры.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
25 сентября в 14:43
Если есть здоровье, то играй...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 сентября в 14:25
Хорошо что этого не случилось!
Гость
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