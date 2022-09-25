Фофана: «Я дважды был близок к завершению карьеры»

Полузащитник «Монако» и сборной Франции заявил, что несколько раз думал о завершении карьеры профессионального футболиста.

Я дважды был близок к завершению карьеры. В первый раз я подумал, что все кончено, ибо я не провёл год в сборной U17, нахожусь во второй команде. Но я не сдался. Пришлось искать другие пути. Когда заканчиваешь учиться в школе, ты уже должен понимать, чего хочешь от жизни.

Через полгода я вновь об этом задумался. Я решил, что достаточно натерпелся. Тренер команды U19 как-то подошёл и сказал мне: «Это последний сезон. Если мы не добьёмся повышения в классе, я не буду удерживать тебя». Сейчас я получаю удовольствие от игры.