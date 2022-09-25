Главный тренер «Ариса»: «Кокорину надо дать время»

Главный тренер «Ариса» высказался об игре нападающего .

Надо ему дать время, чтобы до конца реализовать себя. Я рад тому, как он прогрессирует и что он начал забивать. Он все лучше и лучше, нас радует. Самое главное – дать ему время. Он чувствует наше доверие, втягивается в игру, получает удовольствие от футбола. Это хорошо. Понятно, хочется, чтобы он вышел уже в основном составе. У нас еще будет две недели на подготовку, в воскресенье у нас матч.

Мы на второй день после его приезда работали индивидуально с ним, молодым вратарем и тренером по физподготовке. По нему был виден класс, как он завершает моменты, как он читает ситуации. Главное, чтобы он был физически готов. Если будешь готов физически, у тебя будет голова свободна. Ты будешь позже уставать и дольше держать свой уровень. Для Саши это важно, потому что у него есть уровень, он будет помогать нашей команде. Я рад, как он прогрессирует, как ведет себе в матчах, как выкладывается.