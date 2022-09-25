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Главный тренер «Ариса»: «Кокорину надо дать время»

25 сентября 2022, 18:14

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре нападающего Александра Кокорина.

Надо ему дать время, чтобы до конца реализовать себя. Я рад тому, как он прогрессирует и что он начал забивать. Он все лучше и лучше, нас радует. Самое главное – дать ему время. Он чувствует наше доверие, втягивается в игру, получает удовольствие от футбола. Это хорошо. Понятно, хочется, чтобы он вышел уже в основном составе. У нас еще будет две недели на подготовку, в воскресенье у нас матч.

Мы на второй день после его приезда работали индивидуально с ним, молодым вратарем и тренером по физподготовке. По нему был виден класс, как он завершает моменты, как он читает ситуации. Главное, чтобы он был физически готов. Если будешь готов физически, у тебя будет голова свободна. Ты будешь позже уставать и дольше держать свой уровень. Для Саши это важно, потому что у него есть уровень, он будет помогать нашей команде. Я рад, как он прогрессирует, как ведет себе в матчах, как выкладывается.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 03:04
Вся эта история напоминает мне одноименного романа Ильфа и Петрова.
Boricku
Boricku
25 сентября в 22:11
Саша готов на хэт трик !
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
25 сентября в 20:02
ЛУЧШИЙ КОММЕНТАРИЙ
Tostao
Tostao
25 сентября в 19:54
Итог известен: как только наберёт форму, тут же травмируется и здравствуй скамейка до конца аренды.
drug01
drug01
25 сентября в 19:29
Сколько ему ещё давать???
pomor45
pomor45 ответ ЮЗИК (раскрыть)
25 сентября в 19:02
Мне начинает казаться, что и там ему дадут время.
pomor45
pomor45
25 сентября в 19:01
Ему это время дают лет так с двадцати, а то и раньше. И кто, и по каким данным, определил в нём этот уровень, который ждут от него всю жизнь? Просто какой-то феномен ожидания. Кокорин, как альфонс, - все бабы знают, но надеются на лучшее.
s67cr2dp79wx
s67cr2dp79wx
25 сентября в 18:52
Зачем нам говорить о нем?
Василий 50
Василий 50
25 сентября в 18:50
Да плевать на него
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 сентября в 18:49
Ему уже давали
Сп62
Сп62
25 сентября в 18:49
Скоро будем гордиться земляком.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 18:22
Там ему дадут время
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