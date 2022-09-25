Дешам: «Я хочу, чтобы у Мбаппе хватало времени на восстановление»

Главный тренер сборной Франции надеется, что нападающий будет получать меньше игрового времени в ПСЖ перед чемпионатом мира в Катаре.

Я знаю, что Гальтье намерен использовать Мбаппе в матчах как можно чаще. Но я хочу, чтобы у Килиана хватало времени на восстановление. Ему просто нужно давать чуть меньше игрового времени. Это не окажет вреда клубу, даже наоборот.