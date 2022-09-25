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Дешам: «Я хочу, чтобы у Мбаппе хватало времени на восстановление»

25 сентября 2022, 16:28

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам надеется, что нападающий Килиан Мбаппе будет получать меньше игрового времени в ПСЖ перед чемпионатом мира в Катаре.

Я знаю, что Гальтье намерен использовать Мбаппе в матчах как можно чаще. Но я хочу, чтобы у Килиана хватало времени на восстановление. Ему просто нужно давать чуть меньше игрового времени. Это не окажет вреда клубу, даже наоборот.

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ДСА
ДСА
25 сентября в 18:09
Кто платит, тот и определяет сколько ему играть.
Птица Феникс
Птица Феникс
25 сентября в 17:58
какие-то шаманы мешают))
David Young
David Young ответ SmilebaD (раскрыть)
25 сентября в 16:39
Здравствуйте. Создайте команду, или две либо три команды (максимум можно иметь три команды), набрав в неё или в них одиннадцать футболистов из доступных для выбора клубов и сборных.

Прочитайте внимательно правила, пожалуйста - https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=89.

Какие матчи участвуют в данном конкурсе и когда они будут сыграны можно смотреть через раздел Матчи - https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=89

На страницах матчей можно сверять будет ли участвовать футболист в матче или же уже известно что принимать участие в матче по каким-либо причинам футболист не будет.

Удачи.
Варвар7
Варвар7
25 сентября в 16:34
С другой стороны меньше игрового времени хуже форма!
Гость
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