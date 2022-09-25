Дешам: «Я хочу, чтобы у Мбаппе хватало времени на восстановление»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам надеется, что нападающий Килиан Мбаппе будет получать меньше игрового времени в ПСЖ перед чемпионатом мира в Катаре.
Я знаю, что Гальтье намерен использовать Мбаппе в матчах как можно чаще. Но я хочу, чтобы у Килиана хватало времени на восстановление. Ему просто нужно давать чуть меньше игрового времени. Это не окажет вреда клубу, даже наоборот.
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На страницах матчей можно сверять будет ли участвовать футболист в матче или же уже известно что принимать участие в матче по каким-либо причинам футболист не будет.
Удачи.
Прочитайте внимательно правила, пожалуйста - https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=89.
Какие матчи участвуют в данном конкурсе и когда они будут сыграны можно смотреть через раздел Матчи - https://www.soccer.ru/fantasy/matches?turnir=89
На страницах матчей можно сверять будет ли участвовать футболист в матче или же уже известно что принимать участие в матче по каким-либо причинам футболист не будет.
Удачи.