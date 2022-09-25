Слуцкий прокомментировал второе поражение «Рубина» в Первой лиге

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Шинника» (0:1) в матче 11-го тура Первой лиги.

Вязкая игра с большим количеством единоборств. Многое решала зона подбора. По такой игре очень сложно было создавать большое количество моментов. Потому что комбинировать было достаточно сложно в таких условиях. Моменты мы создавали, в том числе в первом тайме было несколько эпизодов. Но поставить их на поток было очень сложно. В перерыве я сказал, что все решит один эпизод, который, хотелось бы, чтобы сложился в нашу пользу. Но он сложился не в нашу пользу. Наверно то, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру – огромное количество ударов, отскоков, рикошетов. В конце концов этот мяч был нами пропущен. Очень обидно, но было сложно сделать так, чтобы игра складывалась несколько в ином игровом русле. Можно было только надеяться на удачно решенный эпизод.

Ожидали ли такой упорной борьбы от «Шинника»? Конечно, ожидали. У «Шинника» много длинных передач, пытались срабатывать в зоне подбора, действовать агрессивно. Но понятно, что команда, тем более дома, будет играть именно в такой футбол. То, что мы предполагали, так и произошло.