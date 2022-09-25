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Слуцкий прокомментировал второе поражение «Рубина» в Первой лиге

25 сентября 2022, 19:21
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Шинника» (0:1) в матче 11-го тура Первой лиги.

Вязкая игра с большим количеством единоборств. Многое решала зона подбора. По такой игре очень сложно было создавать большое количество моментов. Потому что комбинировать было достаточно сложно в таких условиях. Моменты мы создавали, в том числе в первом тайме было несколько эпизодов. Но поставить их на поток было очень сложно. В перерыве я сказал, что все решит один эпизод, который, хотелось бы, чтобы сложился в нашу пользу. Но он сложился не в нашу пользу. Наверно то, как мы пропускали гол, в целом похоже на всю игру – огромное количество ударов, отскоков, рикошетов. В конце концов этот мяч был нами пропущен. Очень обидно, но было сложно сделать так, чтобы игра складывалась несколько в ином игровом русле. Можно было только надеяться на удачно решенный эпизод.

Ожидали ли такой упорной борьбы от «Шинника»? Конечно, ожидали. У «Шинника» много длинных передач, пытались срабатывать в зоне подбора, действовать агрессивно. Но понятно, что команда, тем более дома, будет играть именно в такой футбол. То, что мы предполагали, так и произошло.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 03:00
Кто виноват и что делать?
протон
протон
вчера в 02:54
Леня все отмазки лепит? Кто теперь виноват? НЛО?
Как певец голос Лёни мне нравится. Всего лишь..
Nottrow
Nottrow
25 сентября в 21:43
Слуцкому лучше овсом торговать.
lobsterdam
lobsterdam ответ Vladimir808 (раскрыть)
25 сентября в 21:26
не только тренер, но и состав
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 21:01
Трудно будет Рубину вернуться, стабильности нет , да и победы все натужные.
112910415
112910415
25 сентября в 20:56
оптимизма нет
Vladimir808
Vladimir808
25 сентября в 20:56
Продолжает стонать, уже Шинник для него проблема.(
Вот настоящий уровень Слуцкого.
Vladimir808
Vladimir808 ответ lobsterdam (раскрыть)
25 сентября в 20:49
Тогда был другой тренер,)
lobsterdam
lobsterdam
25 сентября в 20:04
А ведь когда-то и Барсу на КампНоу. обыгрывали?
3z3tgnb465hx
3z3tgnb465hx
25 сентября в 19:28
Видно не так легко там играть?
ek2cw538unnf
ek2cw538unnf
25 сентября в 19:27
Слуцкий никак не поднимет Рубин...
lotsman
lotsman
25 сентября в 19:25
Рубин никак не выправится.
shlomo
shlomo
25 сентября в 19:24
В Рубине уже нормальных игроков уже не осталось...
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