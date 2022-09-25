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Алдонин: «Хорошо, что хоть какая-то активность появилась в сборной»

25 сентября 2022, 17:50
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу сборной России в матче с командой Киргизии.

В этом матче мне понравилось, что вышли молодые футболисты. Качество игры было средним, но и соперник не особо сильный. Хорошо, что хоть какая-то активность появилась в сборной.

Необходимо собираться и наигрывать состав не на завтрашний день, а на послезавтрашний. Уровень соперников тоже имеет большое значение.

Дело в том, что футболисты давно не собирались, и состав очень сильно обновился. Может, кто-то волновался. Главное — одержана победа и состоялся дебют молодых футболистов. Они еще год назад и не думали играть за основу национальной команды, а сейчас все стало реально.

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7tckwr55f2s5
7tckwr55f2s5
25 сентября в 17:57
Посмотрим что будет.
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