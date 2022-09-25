Алдонин: «Хорошо, что хоть какая-то активность появилась в сборной»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал победу сборной России в матче с командой Киргизии.

В этом матче мне понравилось, что вышли молодые футболисты. Качество игры было средним, но и соперник не особо сильный. Хорошо, что хоть какая-то активность появилась в сборной.

Необходимо собираться и наигрывать состав не на завтрашний день, а на послезавтрашний. Уровень соперников тоже имеет большое значение.

Дело в том, что футболисты давно не собирались, и состав очень сильно обновился. Может, кто-то волновался. Главное — одержана победа и состоялся дебют молодых футболистов. Они еще год назад и не думали играть за основу национальной команды, а сейчас все стало реально.