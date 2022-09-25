«К смене гражданства надо относиться нормально». Канчельскис — о Захаряне

Бывший футболист сборной России прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Динамо» может сменить российское гражданство на армянское.

У Захаряна есть армянские корни, поэтому если он хочет выступать за сборную Армении, то пусть играет. Это его решение. Стоит ли менять гражданство – это ему решать, а не нам. Если Захаряна сильно хотят оставить в сборной России, пусть переубеждают его, отговаривают.

У каждого футболиста все равно будет свое мнение насчет смены гражданства. А как можно человека остановить? Только сделать предложение, от которого невозможно отказаться. К смене гражданства надо относиться нормально.