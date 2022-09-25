Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«К смене гражданства надо относиться нормально». Канчельскис — о Захаряне

25 сентября 2022, 17:59

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сменить российское гражданство на армянское.

У Захаряна есть армянские корни, поэтому если он хочет выступать за сборную Армении, то пусть играет. Это его решение. Стоит ли менять гражданство – это ему решать, а не нам. Если Захаряна сильно хотят оставить в сборной России, пусть переубеждают его, отговаривают.

У каждого футболиста все равно будет свое мнение насчет смены гражданства. А как можно человека остановить? Только сделать предложение, от которого невозможно отказаться. К смене гражданства надо относиться нормально.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Майсторович: «Моя мечта – отправиться в топ-лигу благодаря „Динамо“»
Сегодня, 10:44
Корниленко: «Расспросил Семака про тактику»
Сегодня, 09:57
Спортивный директор «Крыльев» назвал 3 лучших клуба РПЛ этого сезона
Сегодня, 08:23
Канчельскис: «В „Спартаке“ работают дилетанты и проходимцы»
Вчера, 23:30
Радимов: «А сборная будет? С кем играть-то? С киргизами?»
Вчера, 22:24
Кавазашвили: «Карпин не хочет продлевать контракт со сборной»
Вчера, 19:58
Все комментарии
112910415
112910415
25 сентября в 20:53
это жизнь
adekvat
adekvat
25 сентября в 20:10
Повестку ему.
ДАША Д
ДАША Д
25 сентября в 18:07
Понятно, что Россия для него не Родина, а место жительства.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 