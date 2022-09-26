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Терюшков сообщил, могут ли вручить повестки на матче «Химки» – «Локомотив»

вчера, 17:54
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 17:30 Не начался

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, возможно ли, что перед матчем «Химки» – «Локомотив» кому-то из болельщиков могут быть вручены повестки.

У нас повестки вручаются в военкоматах. Ответственные за частичную мобилизацию – это военные комиссары, есть определенный список лиц, которые под подпадают под мобилизацию. Работа ведется не на стадионах и не в местах массового скопления, а через традиционные способы донесения повесток. Поэтому никаких мероприятий на футбольном стадионе у нас точно никто не планировал и планировать, думаю, не будет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:01
Когда футбол команды в опе,тянет порассуждать о вопросах государственного масштаба.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:54
Почему этот человек рассуждает о мобилизации?
bashnat013
bashnat013
вчера в 18:50
По id теперь будут вычислять военопленных
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:06
Все скажут нет, а окажется да.
Гость
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