Терюшков сообщил, могут ли вручить повестки на матче «Химки» – «Локомотив»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, возможно ли, что перед матчем «Химки» – «Локомотив» кому-то из болельщиков могут быть вручены повестки.

У нас повестки вручаются в военкоматах. Ответственные за частичную мобилизацию – это военные комиссары, есть определенный список лиц, которые под подпадают под мобилизацию. Работа ведется не на стадионах и не в местах массового скопления, а через традиционные способы донесения повесток. Поэтому никаких мероприятий на футбольном стадионе у нас точно никто не планировал и планировать, думаю, не будет.