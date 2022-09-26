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Терюшков прокомментировал возможную приостановку чемпионата России

вчера, 17:14

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможной приостановке РПЛ.

«Возможна ли приостановка чемпионата России по футболу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Решение принимать должна российская Премьер-лига, российская спортивная федерация и Российский футбольный союз. Они отвечают за организацию мероприятий и развития вида спорта в принципе. Я таких разговоров и слухов точно не видел и не слышал. Наверное, на данном этапе такого утверждения нигде в футбольной среде нет. То есть эта тема не обсуждается и ее сложно прокомментировать. Никакого экстренного заседания между клубами не было, чтобы обсуждать такую тему», — сказал Терюшков.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:45
А что, ещё не распустили РПЛ ? Футбол - не наш вид спорта.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:33
Профессионалов везде хватает !))
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:30
с соккера тоже)))
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:25
Так их сейчас сранной метлой из инета не вымести !)☝️😉
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
Ага! уже нарисовался знатоГ мобилизации(( Ну ты понял))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:44
Мобилизация только началась, и у военкомов пока руки не доходят до футболистов. Мы же знаем, что там почти все, кроме легионеров, военнообязанные.
Речь о приостановке первенства может идти только в том случае, когда футболисты будут в массовом порядке получать повестки.
Сейчас в призывных комиссиях такая неразбериха, что сам чёрт ногу сломит, в связи с чем ничего и никому гарантировать нельзя, в том числе футболистам и спортсменам других видов спорта.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:58
Футболистов мобилизация не коснётся? (как и служба в армии) 😁
Слишком много поблажек для наших «профессионалов».
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:48
Интересно другое - сколько игроков Премьер-Лиги уйдут по мобилизации. Если никто... Дальше лучше не продолжать
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:06, ред.
Зачем вообще такие нелепые вбросы по поводу приостановке чемпионата России. Маразм крепчает. Видать опять от "патриотов России " .(
Бoрат
Бoрат ответ Gor Ter-Aristacessian (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:51
Что изменят? Кто изменит?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:36
Пробный шар?

Пощупать в темноте то, за что днём можно получить по мордасам?))
112910415
112910415
вчера в 17:23
что это было ?
Гость
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