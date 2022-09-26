Терюшков прокомментировал возможную приостановку чемпионата России

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможной приостановке РПЛ.
«Возможна ли приостановка чемпионата России по футболу? Мне сложно ответить на этот вопрос. Решение принимать должна российская Премьер-лига, российская спортивная федерация и Российский футбольный союз. Они отвечают за организацию мероприятий и развития вида спорта в принципе. Я таких разговоров и слухов точно не видел и не слышал. Наверное, на данном этапе такого утверждения нигде в футбольной среде нет. То есть эта тема не обсуждается и ее сложно прокомментировать. Никакого экстренного заседания между клубами не было, чтобы обсуждать такую тему», — сказал Терюшков.
Речь о приостановке первенства может идти только в том случае, когда футболисты будут в массовом порядке получать повестки.
Сейчас в призывных комиссиях такая неразбериха, что сам чёрт ногу сломит, в связи с чем ничего и никому гарантировать нельзя, в том числе футболистам и спортсменам других видов спорта.
Речь о приостановке первенства может идти только в том случае, когда футболисты будут в массовом порядке получать повестки.
Сейчас в призывных комиссиях такая неразбериха, что сам чёрт ногу сломит, в связи с чем ничего и никому гарантировать нельзя, в том числе футболистам и спортсменам других видов спорта.
Слишком много поблажек для наших «профессионалов».
Слишком много поблажек для наших «профессионалов».
Пощупать в темноте то, за что днём можно получить по мордасам?))
Пощупать в темноте то, за что днём можно получить по мордасам?))