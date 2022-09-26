Мостовой: «Я не знаю, где был Эшуорт до этого»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении на пост спортивного директора «Спартака».

Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. «Спартак» опять идёт не футбольным путём. Всё в футболе происходит, потому что кто-то с кем-то знаком. С играми там мало что связано. Я не знаю, где был Эшуорт до этого.

Кто работал видеоаналитиком, другой работал видеооператором, третий работал бухгалтером — и все в «Спартак» на высокие должности. Такое ощущение, что они делают так, чтобы люди перестали болеть за «Спартак».