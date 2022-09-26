Мостовой: «Я не знаю, где был Эшуорт до этого»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. «Спартак» опять идёт не футбольным путём. Всё в футболе происходит, потому что кто-то с кем-то знаком. С играми там мало что связано. Я не знаю, где был Эшуорт до этого.
Кто работал видеоаналитиком, другой работал видеооператором, третий работал бухгалтером — и все в «Спартак» на высокие должности. Такое ощущение, что они делают так, чтобы люди перестали болеть за «Спартак».
В Англии полно всем известных типов....
Джейсон Стэйтем...Тим Рот....Кристиан Бэйл...Джерард Батлер..и пр...и пр...и пр..
Денег чтоль не хватило ???
Результат всё равно будет одинаковый...что Эшуорт...что Джуд Лоу...
А так хоть покреативили бы...))
В Англии полно всем известных типов....
Джейсон Стэйтем...Тим Рот....Кристиан Бэйл...Джерард Батлер..и пр...и пр...и пр..
Денег чтоль не хватило ???
Результат всё равно будет одинаковый...что Эшуорт...что Джуд Лоу...
А так хоть покреативили бы...))
Интересно, а когда Сашке предложат хоть какую-то спортивную должность, он спросит у себя, где он был и кем до этого.
Интересно, а когда Сашке предложат хоть какую-то спортивную должность, он спросит у себя, где он был и кем до этого.
только помню,что звался он Санькою,
и твердил,что таланты остались при нём,
что готов в "Спартаке" стать он нянькою.
только помню,что звался он Санькою,
и твердил,что таланты остались при нём,
что готов в "Спартаке" стать он нянькою.