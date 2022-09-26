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Мостовой: «Я не знаю, где был Эшуорт до этого»

вчера, 14:42

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. «Спартак» опять идёт не футбольным путём. Всё в футболе происходит, потому что кто-то с кем-то знаком. С играми там мало что связано. Я не знаю, где был Эшуорт до этого.

Кто работал видеоаналитиком, другой работал видеооператором, третий работал бухгалтером — и все в «Спартак» на высокие должности. Такое ощущение, что они делают так, чтобы люди перестали болеть за «Спартак».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:38
Да никто этого Эшуорта не знает....
В Англии полно всем известных типов....
Джейсон Стэйтем...Тим Рот....Кристиан Бэйл...Джерард Батлер..и пр...и пр...и пр..
Денег чтоль не хватило ???
Результат всё равно будет одинаковый...что Эшуорт...что Джуд Лоу...
А так хоть покреативили бы...))
galem72
galem72
вчера в 17:38
Даже не знаю, как бы развивался спорт без подобных авторитетов и их таких критических мнений. ))
Интересно, а когда Сашке предложат хоть какую-то спортивную должность, он спросит у себя, где он был и кем до этого.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:57
С кем я квасил вчера-не упомню и днём,
только помню,что звался он Санькою,
и твердил,что таланты остались при нём,
что готов в "Спартаке" стать он нянькою.
LOpp
LOpp
вчера в 15:21
а где был Мостовой до этого?
Futurista
Futurista
вчера в 14:57
Мостовой точно эксперт?)...он никого не знает....
ДСА
ДСА
вчера в 14:46
Опять всякую нерусь в Спартак тащат.
Гость
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